कोरोनावायरस : परोपकार के कार्य के लिए सामने आए अभिनेता, उद्योगपति और नेता

हैदराबाद, कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडउान के बीच तेलंगाना की कई प्रमुख हस्तियों, उद्योगपतियों और अन्य ने संकट के समय जरूरतमंदों की मदद करने के लिए परोपाकारी कार्यों की घोषणा की है।

तेलुगु फिल्म उद्योग की नामचीन हस्तियों ने अभिनेता चिरंजीवी के नेतृत्व में फिल्म उद्योग में लगे कर्मचारियों खासतौर पर दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की मदद के लिए कोरोना संकट परोपकार कार्य की शुरुआत की।

चिरंजीवी के ट्विटर हैंडल के मुताबिक इस पहल में तेलुगु फिल्म के कई कलाकारों ने योगदान किया है। लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष में लगातार योगदान बढ़ रहा है।

जीएमआर समूह, रेड्डी लैब, एनसीसी लिमिटेड और शांता बायोटेक कुछ उद्योग घराने हैं जिन्होंने दान दिया है।

तेलंगाना के नगर निकाय प्रशासन मामलों के मंत्री केटी रामा राव ने ट्वीट कर बताया कि मेडचल में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली एक महिला ने उसे आवंटित आधा राशन जरूरतमंदों को देने के लिए लौटा दिया।

वृहद हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने बताया कि वह अन्नपूर्णा भोजन योजना के तहत 45,000 लोगों को दिन का खाना और 15,000 लोगों को रात का खाना मुफ्त में मुहैया करा रहा है।

जीएचएमसी ने बताया कि अन्नपूर्णा मुफ्त भोजन योजना का उद्देश्य कामगारों, छात्रों और छोटे कारोबारियों को गुणवत्ता पूर्ण गर्म खाना मुहैया कराना है।

सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और विपक्षी कांग्रेस, भाजपा नेता भी हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों में परोपकारी कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने बताया कि वह लॉकडाउन के दौरान सेवा मुहैया कराने का कार्य कर रहा है और यहां तक कि सरकारी प्रशासन की भी मदद कर रहा है।

आरएसएस के मुताबिक 2,678 स्वयंसेवकों ने तेलंगाना के 369 स्थानों पर 25,000 परिवारों की मदद की।

संगठन ने बताया कि जरूरतमंदों की मदद पहल के तहत आरएसएस गरीबों को खाना खिला रहा है, किराना किट के तहत आवश्यक सामग्री जरूरतमंदों के दरवाजे तक पहुंचा रहा है।

आरएसएस ने बताया कि उसके कार्यकर्ता कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। Also Read युवा गोल्फर अर्जुन भाटी ने अपनी ट्रॉफियां बेचकर जुटाये 4.30 लाख रुपये, पीएम केयर्स फंड में दी रकम

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com