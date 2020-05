कोरोना संकट के दौरान नौ करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है आरोग्य सेतु ऐप

नयी दिल्ली, कोरोनोवायरस के संक्रमण के प्रति लोगों को आगाह करने के लिये बनाये गये सरकारी ऐप आरोग्य सेतु को अब तक करीब नौ करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप में जल्दी ही टेलीफोन के माध्यम से चिकित्सक के परामर्श की सुविधा जोड़ी जाने वाली है। फोटो क्रेडिट: The Logical Indian नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी अभियान को मजबूती देने को लेकर सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। संगठनों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि यह ऐप सभी कर्मचारियों के फोन में हो।

कांत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘आरोग्य सेतु ऐप को अब तक करीब नौ करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसमें टेलीमेडिसिन (टेलीफोन के माध्यम से चिकित्सक के परामर्श) की सुविधा को जोड़ा जा रहा है।" यह मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को यह जानने में मदद करता है कि उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा है या नहीं। यह कोरोनो वायरस के संक्रमण से बचने के तरीकों सहित महत्वपूर्ण जानकारी भी लोगों को प्रदान करता है।

कांत कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय के लिये बनाये गये ‘अधिकार प्राप्त समूह 6’ के प्रमुख भी हैं।

उन्होंने कहा कि समूह-6 अब तक एनजीओ दर्पण मंच से 92 हजार से अधिक एनजीओ तथा सामाजिक संगठनों (सीएसओ) को जोड़ चुका है।

उन्होंने कहा का प्रमुख है, ‘‘समूह-6 ने एनजीओ और सीएसओ से अपील की है कि वे राज्यों और जिलों को हॉटस्पॉट की पहचान करने, स्वयंसेवकों को जमीन पर उतारें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें।’’ कांत ने यह भी बताया कि भारत के 112 पिछडे़ जिले कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "अब तक इन 112 जिलों में लगभग 610 मामले हैं, जो दो प्रतिशत के संक्रमण के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।" केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सोमवार तक कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,389 और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 42,836 हो गयी।

