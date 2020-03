तो क्या माइकल जैक्सन ने की थी कोरोनावायरस महामारी की भविष्यवाणी, एक्स-बॉडीगार्ड ने दिया ये चौंकाने वाला बयान

लेट किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के पूर्व अंगरक्षक का दावा है कि माइकल ने कोरोनोवायरस जैसी वैश्विक महामारी की भविष्यवाणी की थी, यही वजह है कि उन्होंने नकली होने के बावजूद फेसमास्क पहना। फोटो क्रेडिट: mashableIndia

sun.com की एक रिपोर्ट के अनुसार मैट फ़िड्स, जिन्होंने एक दशक तक गायक के लिए काम किया था, ने यह दावा उस वक्त किया है जब कोरोनोवायरस महामारी दुनिया भर में फैल रही है।

उन्होंने कहा, "वह (एमजे) जानते थे कि एक प्राकृतिक आपदा हमेशा थी। वह बहुत जागरूक थे और हमेशा यह भविष्यवाणी करते थे कि हमें किसी भी समय मिटा दिया जा सकता है। यह एक रोगाणु है जो फैल सकता है।"

"तो वह कभी-कभी एक दिन में चार देशों से गुज़रते थे और वह हर समय लोगों के साथ हवाई जहाज पर रहते थे।"

मैट फिडेस ने कहा कि वह मजाक में माइकल जैक्सन को फेसमास्क नहीं पहनने के लिए कहते थे क्योंकि जब वह इसे पहन रहे थे तो उनके साथ क्लिक किए जाने को लेकर वह शर्मिंदा थे।

"वह कहते हैं, 'मैट मैं बीमार नहीं हो सकता, मैं अपने प्रशंसकों को निराश नहीं कर सकता। मुझे संगीत कार्यक्रम मिल रहे हैं। मैं इस कारण से पृथ्वी पर हूं। मुझे अपनी आवाज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मैं 'मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे नहीं पता कि मैं आज किससे भिड़ने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं।'

