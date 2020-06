भारत के वो जिले जहां नहीं पहुँच सका कोरोना, वायरस मुक्त रहने की वजह ये है...

दमन, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के दमन और दीव जिलों में कोविड-19 का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है और प्रशासन ने इसका श्रेय लॉकडाउन के आदेशों के सख्त अनुपालन और ‘कोरोना योद्धाओं’ की प्रतिबद्धता को दिया है। सांकेतिक फोटो (साभार: ShutterStock) केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने शनिवार को कहा कि दमन और दीव में करीब 2.5 लाख औद्योगिक श्रमिक हैं और यह जगह पर्यटकों के बीच भी खासी लोकप्रिय है।

उन्होंने कहा कि संक्रमण से दो सबसे प्रभावित राज्यों - गुजरात के साथ सीमा लगने और महाराष्ट्र से करीब होने के बावजूद ये जिले अब तक बीमारी से मुक्त हैं क्योंकि लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का जनता ने पालन किया है।

दादरा और नगर हवेली में कोविड-19 के 19 मामले हैं लेकिन दमन और दीव में अब तक कोई मामला नहीं आया है।

पटेल ने कहा, “हम यह सफलता इसलिए प्राप्त कर पाए हैं क्योंकि हमारे ‘कोरोना योद्धाओं’ ने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। हम लोगों को 75 दिन के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए तैयार कर पाए। दमन और दीव में एक भी मामला नहीं है क्योंकि लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउन का पालन किया है।” हालांकि, अधिकारी चौकन्ने हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र से करीब है।

केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए डेटा के मुताबिक करीब 17,965 नमूनों की जांच की गई है जिनमें 12,310 दादरा और नगर हवेली में, दमन में 4,723 और दीव में 1,112 नूमनों की जांच शामिल है।

(Edited by रविकांत पारीक)

