कोरोना के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था के खस्ता हालात, बेहद भयावह है इंडिया रेटिंग्स का ये अनुमान

कोरोनावायरस भारत को एक आर्थिक मंदी का दौर दिखा सकता है जिसे देश ने दशकों में नहीं देखा है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान में कटौती करने के बाद, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2011 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर में 1.9 प्रतिशत की कटौती की है, जो कि पिछले 29 वर्षों में सबसे कम जीडीपी विकास दर होगी, जो वित्त वर्ष 1992 के बाद है। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: shutterstock) इंड-रा (Ind-Ra) ने पहले मार्च के अंत तक 3.6 प्रतिशत के पूर्वानुमान का अनुमान लगाया था, हालांकि, लॉकडाउन के प्रभाव पर विचार करने के बाद, इसने अपने विकास के अनुमानों पर दोबारा गौर किया। यहां तक ​​कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए, जब तक सैगिंग अर्थव्यवस्था की चिंताएं व्यापक हो चुकी हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर कहा था कि अर्थव्यवस्था के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटल मजबूत हैं।

इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अंतिम तिमाही में आर्थिक वृद्धि के मिलान के लिए कम से कम तीन तिमाहियों का समय लगेगा, वह भी दूसरी तिमाही के दौरान सामान्य आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और वर्तमान की तीसरी तिमाही के दौरान त्योहारी मांग को देखते हुए।

हालांकि लॉकडाउन के विस्तार की अटकलें हैं, मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में 2.1 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया गया है, अगर लॉकडाउन मई 2020 के मध्य तक जारी रहता है और जून 2020 तक रिकवरी नहीं होती है। यह भारत को पिछले 41 वर्षों में सबसे कम आर्थिक विकास के स्तर तक खींच सकता है और वित्त वर्ष 1952 के बाद से संकुचन का केवल छठा उदाहरण है।

सरकार और आरबीआई अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ने राजकोषीय और मौद्रिक उपायों की घोषणा की है जो इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में कुछ सहायता दे सकते हैं।

राजकोषीय उतार-चढ़ाव की चिंताओं को अब कुछ समय के लिए दरकिनार कर दिया गया है और एकमात्र ध्यान लोगों के जीवन और आजीविका का समर्थन करने पर है।

इस बीच, इंडिया रेटिंग्स ने उम्मीद की है कि सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2015 में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है, जबकि बजट अनुमान 3.5 प्रतिशत है। Also Read व्हाट्सएप ने 'प्राइवेट वीडियो कॉल' को लेकर किया ये बड़ा ऐलान, जानिए क्या है खास ?

(Edited by रविकांत पारीक)

