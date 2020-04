कोरोनावायरस लॉकडाउन : एक बार फिर टली जीआईसैट-1 की लॉन्चिंग

नयी दिल्ली, कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण जीआईसैट-1 उपग्रह का प्रक्षेपण फिर से टल गया है। सूत्रों ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी। फोटो क्रेडिट: news18hindi

जीएसएलवी-एफ10 से जीआईसैट-1 उपग्रह का प्रक्षेपण पांच मार्च को होना था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह टल गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से जारी एक बयान में बताया गया था कि अगली तिथि की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।

सूत्रों ने हालांकि बताया कि अगला प्रक्षेपण अप्रैल में करने की योजना थी।

सूत्र ने बताया, ‘‘लेकिन लॉकडाउन के कारण अब जीआईसैट-1 का प्रक्षेपण नहीं हो सकता है। उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए, उसके विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए करीब 1,000 लोगों की जरुरत होती है।’’

सूत्र ने बताया कि जीआईसैट-1 के प्रक्षेपण के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गयी है।

भारत में उपग्रहों का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से होता है। Also Read Aarogya Setu ऐप के जरिए ऐसे पता करें Covid-19 के लक्षण

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com