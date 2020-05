लॉकडाउन के चलते लगभग सभी व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, लेकिन भारत में कुछ कंपनियों ने इसके उलट अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। सांकेतिक चित्र

पिछले कुछ महीनों में कोरोनोवायरस ने वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की संख्या एक लाख के पार जा चुकी है।

25 मार्च से शुरू होकर देश 50 दिनों से अधिक समय तक देशव्यापी लॉकडाउन के अधीन रहा है, जबकि सोशल डिस्टेन्सिंग वायरस के आगे प्रसार को रोकने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसी के साथ COVID-19 का प्रभाव उद्योगों में देखा जा सकता है।

महामारी से बचने के लिए दुनिया भर की कंपनियां या तो अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही रही हैं या वेतन कटौती की शुरुआत कर रही हैं। निजी और सार्वजनिक कंपनियों को पीएम मोदी की सलाह के बावजूद कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती या कटौती नहीं करना, नौकरी छूटना और वेतन में कटौती करना भारतीयों को भारी पड़ रहा है।

लेकिन इस महामारी के बीच, जहां अधिकांश कंपनियां अप्रत्याशित भविष्य के लिए बचत कर रही हैं, कुछ ऐसी भी कंपनियाँ भी हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लाभों को प्राथमिकता दी है। यहां पांच ऐसी कंपनियां हैं जो इन कठिन समय के दौरान भी बढ़ोतरी की पेशकश कर रही हैं। कैपजेमिनी अश्विन यार्डी, कैपजेमिनी इंडिया के सीईओ

फ्रांसीसी आईटी फर्म कैपजेमिनी ने अप्रैल में भारत में अपने 70 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है। बाकी के लिए वेतन वृद्धि जुलाई से प्रभावी होगी।

योरस्टोरी के साथ एक साक्षात्कार में भारत के सीईओ अश्विन यार्दी ने कहा, "कैपजेमिनी में हम 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी सभी जूनियर पेशेवरों के लिए वेतन वृद्धि और पदोन्नति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह इस चक्र में हमारे 70 प्रतिशत से अधिक सहयोगियों के लिए कवरेज सुनिश्चित करेगा। वरिष्ठ सलाहकारों / प्रबंधकों और उससे अधिक के लिए वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी होगी, ये वेतन वृद्धि पत्र जून में जारी किए जाएंगे। यह हमारी योजना के अनुसार और सभी ग्रेडों में बाजार की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप किया जाएगा।” इसके अलावा कंपनी योजनाओं और ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार काम करना जारी रखेगी। अश्विन के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारी अपनी ऑनबोर्डिंग औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, "वर्चुअल ऑनबोर्डिंग में औपचारिकताओं को शामिल करना और हमारी नीतियों का चलना शामिल है। एक नई पहल में हमारी ग्रुप आईटी टीम वीपीएन के माध्यम से सुरक्षित रूप से कैपजेमिनी नेटवर्क से दूर से कनेक्ट करने और कनेक्ट करने के लिए चरणबद्ध निर्देशों के साथ कर्मचारी के घर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप भेज रही है। यह काम करने के लिए तेजी से तैनाती को सक्षम बनाता है, सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक दूर करने के मानदंडों का पालन करता है और आवश्यक सुरक्षा दिशानिर्देशों के साथ घर से काम करने में सक्षम बनाता है।”

इनके अलावा अपने कर्मचारियों को भावनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए, इसने कल्याण पहल की एक श्रृंखला शुरू की है। नियमित वेबिनार, अपने बाहरी सहयोगियों के साथ मिलकर, चिंता और तनाव जैसे विषयों पर आयोजित किए जा रहे हैं। भारतपे अश्नेर ग्रोवर, सीईओ और सह-संस्थापक BharatPe

डिजिटल फिनटेक स्टार्टअप BharatPe ने भी अपने कर्मचारियों को बढ़ोतरी देने का फैसला किया है। कंपनी के बयान के अनुसार भारतपे ने 1-7 अप्रैल से मूल कार्यक्रम के अनुसार अपना वार्षिक मूल्यांकन किया है। 3.8/5 या उच्च स्कोर करने वाले शीर्ष कर्मचारियों को मूल्यांकन में 20 प्रतिशत से अधिक वेतन वृद्धि दी गई है।

इस अभूतपूर्व समय के बारे में टिप्पणी करते हुए सीईओ और सह-संस्थापक अशनेर ग्रोवर ने कहा, “हमने इस समय का उपयोग तकनीक और उत्पाद को मजबूत करने के लिए किया है और व्यापारियों को प्राप्त करेंगे और उन्हें उधार देंगे। हम यहां से छोटे व्यापारियों को साल के अंत तक 100 मिलियन डॉलर उधार देना चाहते हैं।‘' टेस्को

यूनाइटेड किंगडम में हेडक्वार्टर वाली रिटेलर टेस्को की वैश्विक प्रौद्योगिकी सेवाओं की शाखा टेस्को बेंगलुरु ने घोषणा की है कि वह अपने द्वारा किए गए सभी नौकरी के प्रस्तावों का सम्मान करेगी और निर्धारित किए गए पदोन्नति और बढ़ोतरी को रोल आउट करेगी।

2004 में स्थापित टेस्को बेंगलुरु खुदरा उद्योग के लिए समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बहु-विषयक केंद्र है।

सुमित मित्रा, सीईओ, टेस्को बिजनेस सर्विसेज और टेस्को बेंगलुरु ने कहा, "हम मानते हैं कि हमारी सफलता हमारे सहयोगियों के माध्यम से है और इसलिए सही समर्थन संरचना बनाना आवश्यक है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी काम पर रखने वाले ऑफ़र वेतन पैकेज या ज्वाइनिंग डेट में कोई बदलाव नहीं किए जाते हैं।" एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "इस प्रतिबद्धता के साथ, हम यह भी वादा करते हैं कि वार्षिक मूल्यांकन और प्रदर्शन समीक्षा, जिसमें बढ़ोतरी और पदोन्नति शामिल हैं, को निर्धारित किया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में हमारे सहयोगियों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को पुरस्कृत करना हमारी जिम्मेदारी है।" वर्तमान परिवेश में कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय के रूप में टेस्को बेंगलुरु ने चिकित्सा बीमा कवरेज में वृद्धि की है, घरेलू उपयोगिताओं और इंटरनेट शुल्क आदि के लिए अतिरिक्त भुगतान की पेशकश की है। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ, कल्याण कृष्णमूर्ति

इससे पहले अप्रैल में एक वर्चुअल टाउनहाल में फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने अपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि कोई कटौती नहीं होगी और इंटर्नशिप सहित सभी नौकरी की पेशकशों को सम्मानित किया जाएगा।

कृष्णमूर्ति ने कहा, “फ्लिपकार्ट सुरक्षित और (आर्थिक रूप से) स्वस्थ है। चिंता का कोई कारण नहीं है और प्रमुख प्राथमिकता सभी कर्मचारियों को सुरक्षित रखना है।” यह वर्तमान में स्थायी आधार पर 8,000 लोगों को रोजगार देता है और हाल ही में कहा गया है कि यह आगामी वित्त वर्ष में अपनी प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग टीमों में 1,200 और जोड़ देगा। मिंत्रा अमर नागरम, सीईओ, मिंत्रा

ऑनलाइन फ़ैशन रिटेलर और फ्लिपकार्ट समूह के एक हिस्से Myntra ने घोषणा की है कि पाइपलाइन में मौजूद सभी नौकरी के प्रस्तावों को सम्मानित किया जाएगा।

अमर नगरम, सीईओ, मिंत्रा ने इस पहल की पुष्टि करते हुए कहा कि, “जैसे ही हम लॉकडाउन में गए हमारी प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही थी और हमारे कर्मचारी शायद अपनी पदोन्नति और वेतन वृद्धि के बारे में चिंतित थे। हमने एक संगठन के रूप में इस समय प्रचलित आर्थिक- स्थिति से अप्रभावित या प्रभावित होकर मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया को जारी रखने का आह्वान किया। हमने उन सभी जॉब ऑफर्स का भी सम्मान किया, जो पाइपलाइन में थे और हमारी नई भर्तियों को अक्षरश: पूरा किया।” उन्होंने कहा, “Myntra ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला और वितरण नेटवर्क की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें नियमित रूप से गहरी सफाई और अपनी सुविधाओं की स्वच्छता शामिल है। सभी वितरण साझेदारों को सैनिटाइटर और सुरक्षात्मक मास्क से भी लैस किया गया है और एक COVID-19 बीमा द्वारा कवर किया जाता है जिसमें भुगतान और लाभ शामिल हैं, यदि वे रोग से पीड़ित हैं या बीमारी का निदान करते हैं।”

इसके अलावा हाल ही में कंपनी ने अपने मंच पर व्यक्तिगत सुरक्षा मास्क (पीपीई) की पेशकश करने के लिए एक आउटडोर कपड़े और जूते ब्रांड वाइल्डक्राफ्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की। मिंत्रा के अनुसार चल रहे लॉकडाउन के कारण सुरक्षात्मक मास्क की कमी ने इसे वाइल्डक्राफ्ट के साथ सहयोग करने और इस मांग को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है।

