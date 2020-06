कोविड-19 से भारत में प्रति एक लाख आबादी पर एक व्यक्ति की मौत, विश्व में 6.04 : स्वास्थ्य मंत्रालय

ब्रिटेन में प्रति एक लाख आबादी पर 63.13, स्पेन में 60.60, इटली में 57.19, अमेरिका में 36.30, जर्मनी में 27.32, ब्राजील में 23.68 और रूस में 5.62 मौत दर्ज की गईं। सांकेतिक चित्र

नयी दिल्ली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 से भारत में प्रति एक लाख आबादी में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि इसका वैश्विक औसत 6.04 है।

साथ ही, मंत्रालय ने देश में इस महामारी से होने वाली मौत की दर कम रहने का श्रेय मामलों का समय पर पता लगाये जाने, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये लोगों का व्यापक स्तर पर पता लगाने और कारगर चिकित्सा प्रबंध को दिया है।

मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार सुबह आठ बजे तक (पिछले 24 घंटे में) 312 संक्रमित व्यक्तियों की मौत होने के साथ आज तक, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से कुल 14,011 लोगों की मौत हुई है। वहीं, संक्रमण के 14,933 नये मामले आने के साथ कुल आंकड़ा बढ़ कर 4,40,215 पहुंच गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 22 जून की स्थिति रिपोर्ट 154 का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से ब्रिटेन में प्रति एक लाख आबादी पर 63.13, स्पेन में 60.60, इटली में 57.19, अमेरिका में 36.30, जर्मनी में 27.32, ब्राजील में 23.68 और रूस में 5.62 मौत दर्ज की गईं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत में, मामलों का शुरुआत में ही पता लगाये जाने, समय पर जांच करने एवं निगरानी रखने, संक्रमित मरीजों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने तथा कारगर चिकित्सा प्रबंध ने मृत्यु दर को नियंत्रित करने में मदद की है।’’

मंत्रालय ने कहा कि यह कोविड-19 से एहतियात बरतने और इसके प्रसार को रोकने के लिये राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिल कर केंद्र द्वारा क्रमिक और सक्रियता से उठाये गये कदमों को भी प्रदर्शित करता है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस रोग से मरीजों के उबरने की दर आज की तारीख में 56.38 प्रतिशत है। ’’

सुबह आठ बजे उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,48,189 मरीज इस रोग से उबर चुके हैं जबकि 1,78,014 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। एक मरीज विदेश जा चुका है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,994 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक 22 जून तक 71,37,716 नमूनों की जांच की गई। कोविड-19 की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ कर 992 हो गई है।

अमेरिका स्थित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत चौथे स्थान पर है। मृतक संख्या के मामले में भारत आठवें स्थान पर है।

यह विश्वविद्यालय दुनिया भर से कोविड-19 से जुड़े आंकड़े संकलित कर रहा है।

