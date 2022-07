D2C पर्सनल हाइजीन स्टार्टअप Svish on The Go ने जुटाई 10 करोड़ रुपये की फंडिंग

D2C पर्सनल हाइजीन (स्वच्छता) स्टार्टअप Svish on The Goने हाल ही घोषणा की है कि इसने Wami Capital के नेतृत्व में प्री-सीरीज़ ए फंडिंग राउंड में 10 करोड़ रुपये जुटाए हैं. मौजूदा निवेशक LC Nueva AIF ने भी इस राउंड में भाग लिया. इस ट्रांजेक्शन में Brightbridge Advisors कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पार्टनर थे.

इस ताजा फंडिंग का इस्तेमाल स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने, पुरुषों और महिलाओं के लिए प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रेटैजी को मजबूत करने के लिए करेगा.

SVISH on The Go के को-फाउंडर्स ईशान ग्रोवर और जयदीप महाजन ने कहा, “हम भारत में हाइजीन को एक आदत बनाने के मिशन पर हैं. हमने महसूस किया है कि इस कैटेगरी के प्रोडक्ट ज्यादातर महिलाओं के लिए ही होते हैं. इसलिए, हमने इस जरूरत के अंतर को बदलते हुए पुरुषों के लिए भी 100% नैचुरल प्रोडक्ट लाने का फैसला किया. हम Wami Capital और LC Nueva AIF के आभारी हैं कि उन्होंने हमें समर्थन दिया और पर्सनल हाइजीन को लाइफस्टाइल की आदत बनाने के हमारे मिशन में विश्वास किया. हम निश्चित रूप से इस हालिया फंडिंग को अपने कारोबार का विस्तार करने और अपने मौजूदा संसाधनों और पेशकशों को मजबूत करने के लिए रखेंगे.”

Wami Capital के सीईओ चेतन मेहता ने कहा, “एक कैटेगरी के रूप में हाइजीन भारत में बहुत उपेक्षित है, खासकर पुरुषों में. हम इस सेगमेंट में SVISH को मार्केट लीडर के रूप में देखते हैं. हमारा मानना ​​है कि SVISH में पर्सनल हाइजीन मार्केट में धूम मचाने की शक्ति है. उन्होंने अब तक शानदार वृद्धि देखी है. अपने नए प्रोडक्ट डिजाइन और अनूठी पैकेजिंग के साथ, वे बुजुर्गों और युवाओं, अपने प्रोडक्ट्स के शुरुआती अपनाने वालों से अपील करेंगे. SVISH के पास एक बेहतरीन टीम है, जिसमें ईशान और जयदीप लीडर हैं. हम एक स्केलेबल बिजनेस और हाइजीन कैटेगरी में एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के उनके दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए उत्साहित हैं.”

LC Nueva AIF के फाउंडिंग पार्टनर आशीष चंद ने कहा, “यह SVISH के अद्भुत विकास और अद्वितीय ब्रांड मूल्य का एक प्रमाण है, कि हमने अपने निवेश को बढ़ाने का फैसला किया है. SVISH आधुनिक युग के पुरुषों और महिलाओं के सामने आने वाली एक महत्वपूर्ण जीवन शैली और स्वच्छता के मुद्दों को हल कर रहा है, और उनका बाजार अभी समृद्ध होने लगा है. SVISH ने पहले से ही ग़ज़ब की फैन फॉलोइंग बनी ली है, और हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह बढ़ता रहेगा.”

SVISH on The Go अक्टूबर 2020 में ईशान ग्रोवर और जयदीप महाजन द्वारा शुरू किया गया हाइजीन-सेंट्रिक स्टार्टअप है. स्टार्टअप ने सीड फंडिंग राउंड में 400K डॉलर जुटाए थे.