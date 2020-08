रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यहां डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्‍स (डीजीएनसीसी) मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्‍च किया। यह ऐप एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा। गुरुवार को नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च करने के दौरान एनसीसी डीजी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा के साथ राजनाथ सिंह। (फोटो साभार: PTI) कोविड-19 द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों को देखते हुए, एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था क्योंकि अधिकांशतः यह संपर्क आधारित ही होता है। चूंकि निकट भविष्य में विद्यालयों/महाविद्यालयों के खुलने की संभावना नहीं है, इसलिए ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि डिजिटल माध्यम के उपयोग के द्वारा एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

रक्षा मंत्री ने ऐप के लॉन्‍च के दौरान वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिये एनसीसी कैडेटों के परस्पर बातचीत भी की और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। रक्षा मंत्री ने उनकी सफलता की कामना की और उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने को प्रेरित किया।

एनसीसी कैडेटों को अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऐप उनके लिए डिजिटल तरीके से सीखने तथा प्रत्यक्ष शारीरिक आपसी मुलाकातों पर प्रतिबंध के कारण कोविड-19 द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई दृढ़ संकल्प और आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह सभी प्रकार की बाधाओं को पार करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा।

राजनाथ सिंह ने एक लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की जिन्होंने महमारी के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के द्वारा अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की सहायता की।

उन्होंने कहा कि एनसीसी एकता, अनुशासन, देश की सेवा का मूल्य समावेशित करता है और एनसीसी के कई कैडेट आगे चलकर महान हस्ती बन गए जैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, एयर मार्शल अर्जन सिंह, खिलाड़ी अंजलि भागवत, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्री खुद भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं।

डीजीएनसीसी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को एक प्लेटफार्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री (सिलेबस, संक्षेपिका, प्रशिक्षण वीडियो एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) उपलब्ध कराना है। इस ऐप को एक प्रश्न विकल्प शामिल करने के द्वारा परस्पर संवादमूलक बनाया गया है। इस विकल्प का उपयोग करने के द्वारा कोई भी कैडेट प्रशिक्षण सिलेबस के बारे में प्रश्न पूछ सकता है और उसका उत्तर योग्य इंस्ट्रक्टरों के एक पैनल द्वारा दिया जाएगा।

यह ऐप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन की तर्ज पर एनसीसी प्रशिक्षण के ऑटोमेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण सामग्री की सरल सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता करने में दीर्घकालिक भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर एनसीसी के महानिदेशक डॉ. अजय कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सिविल तथा सैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

(सौजन्य से: PIB_Delhi) Also Read घर के भीतर की हवा को 15 मिनट में शुद्ध कर देगी यह खास डिवाइस, भीषण प्रदूषण में भी मिलेगी मदद

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.