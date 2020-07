तुरंत अपने फोन से डिलीट करें ये 11 ऐप्स, मालवेयर फैलाने के चलते गूगल पहले ही कर चुका है इन्हें बैन

एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए अपने प्लेटफार्म को अधिक सुरक्षित बनाने के दिशा में Google ने अपने प्ले स्टोर पर हाल ही में 11 ऐप्स को बैन किया है जो जोकर मालवेयर से जुड़े थे। एक्सपर्ट्स ने बताया कि जोकर मालवेयर इन सभी ऐप में पाया गया था, जिन्हें प्ले स्टोर से Google द्वारा हटा लिया गया है। सांकेतिक फोटो (साभार: shutterstock) उन्होंने इन ऐप्स के यूजर्स को तुरंत अनइंस्टॉल करने का सुझाव दिया है। यह मालवेयर यूजर्स को बिना किसी सूचना के प्रीमियम सेवाओं की सदस्यता के लिए प्रबंधित कर सकता है और जैसा कि इन ऐप के अंदर यूजर्स ने अपने फोन पर इंस्टॉल किया था, उन्हें Google Play के प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं कि जोकर मालवेयर के बारे में Google Play की सुरक्षा सुविधाओं का पता लगाना कठिन है और इसके परिणामस्वरूप Play Store में अच्छी वापसी हो सकती है।

जोकर मालवेयर के चलते इन ऐप्स को गूगल ने हाल ही में बैन किया है- com.imagecompress.android, com.contact.withme.texts, com.hmvoice.friendsms, com.relax.relaxation.androidsms, com.cheery.message.sendsms (two different instances), com.peason.lovinglovemessage, com.file.recovefiles, com.LPlocker.lockapps, com.remindme.alram, com.training.memorygame

इस महीने की शुरुआत में, अल्फाबेट के स्वामित्व वाली टेक दिग्गज ने डेटा चोरी और यूजर्स के डेटा को अवैध रूप से संभालने के लिए Google Play स्टोर से 25 ऐप हटा दिए थे, उन 25 ऐप्स का निलंबन महत्वपूर्ण था क्योंकि इन ऐप्स की डाउनलोड संख्या अधिक थी 2.34 के मिलियन-मार्क से पहले Google ने आखिरकार उन्हें प्ले स्टोर से हटाने का फैसला किया। Google ने यह फैसला एक फ्रांसीसी साइबरसिटी फर्म Evina की एक रिपोर्ट पर लिया था।

इन ऐप्स के पास अपना अच्छा-खासा यूजर बेस था क्योंकि उन्हें इमेज एडिटर, वीडियो एडिटर, वॉलपेपर ऐप्स, टॉर्च ऐप्लीकेशन, फ़ाइल मैनेजर और मोबाइल गेम के रूप में लॉन्च किया गया था।

(Edited by रविकांत पारीक)

