पटना में डीआरडीओ के 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का किया गया उद्घाटन

पटना में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्थापित 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल जिसमें अलग से 125 आईसीयू बिस्तरों की भी व्यवस्था है का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उदघाटन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अस्पताल का उदघाटन करते हुए (फोटो साभार: PIB_Delhi) बिहटा में नवनिर्मित ईएसआईसी अस्पताल परिसर में बनाया गया यह कोविड अस्पताल डीआरडीओ द्वारा दिल्ली कैंट में निर्मित 1000 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की तर्ज पर बनाया गया है।

पीएम केयर्सफंड की ओर से अस्पताल के लिए धन आवंटित किया गया है। ऐसा ही एक और अस्पताल मुजफ्फरपुर में भी बनाया जाएगा।

अस्पताल के लिए बिजली, एयर कंडीशनिंग, पानी की आपूर्ति, अग्निशमन और डीजल जनरेटर बैकअप, प्रत्येक बिस्तर पर ऑक्सीजन पाइपिंग, लिफ्ट और मुर्दाघर जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले से बने सात मंजिला ईएसआई अस्पताल के माध्यम से उपलब्ध हैं।

डीआरडीओ ने अस्पताल के लिए रिसेप्शन सहित प्रशासनिक ब्लॉक के साथ ही डॉक्टर का कमरा, ट्राइएज एरिया, विजिटर्स एरिया और वेंटीलेटर के साथ आईसीयू बिस्तर, 125 मॉनिटर, 375 सामान्य बिस्तर, 10 किलो क्रायोजेनिक तरल ऑक्सीजन वेसेल, हर बिस्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति, पीपीई किट और सेनिटाइज़र, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, उपभोग वाली वस्तुओं सहित हाउसकीपिंग सेवाएं, फार्मेसी, मेडिकल पैथोलॉजी लैब, खानपान सेवाएं, लॉन्ड्री सेवा, एम्बुलेंस सेवा, कम्प्यूटरीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली; इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, डीजी सेट्स, आदि जैसी विशिष्ट सेवाओं के लिए पेशेवर रखरखाव स्टाफ आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

अस्पताल के लिए डॉक्टर, नर्स और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए हैं। बिहार सरकार प्रति दिन 2 लाख लीटर पानी और 6 एमवीए बिजली की आपूर्ति के साथ अस्पताल के लिए सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएं मुफ्त देगी।

(सौजन्य से: PIB_Delhi) Also Read थल सेना प्रमुख ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को सीओएएस यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.