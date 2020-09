अपने बेटे को नशीली दवाओं के सेवन से खोने के बाद, पंजाब का यह दंपति लड़ रहा है सामाजिक बुराई के खिलाफ

नशीली दवाओं का दुरुपयोग लंबे समय से पंजाब राज्य में एक निरंतर खतरा है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार, हर तीन में से एक व्यक्ति इस क्षेत्र में ड्रग्स का शिकार होता है।

और मंजीत सिंह उनमें से एक थे। 26 मार्च, 2016 को उन्होंने घातक नशीले पदार्थों से अपनी जान गंवा दी। तब से, उनके माता-पिता - मुख्तियार सिंह और भूपिंदर कौर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं। दंपति, जिन्होंने नशे की लत के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को अपने बेटे के कफन की पेशकश की थी, अब इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए घर-घर जा रहे हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मुख्तियार और भूपिंदर घर-घर जा रहे हैं। (फोटो साभार: द हिंदुस्तान टाइम्स) मुख्तियार और भूपिंदर तरनतारन जिले के पट्टी शहर में निवासियों से संपर्क करते हैं, ताकि परिवारों को अपने बच्चों को विनाशकारी आदत से बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दंपति भी उन्हें नशामुक्ति के लिए संबंधित अधिकारियों की मदद लेने की सलाह देते हैं।

“सफल सरकारों ने बहुत कम किया है। जमीन पर स्थिति हमेशा की तरह खराब है, '' मुख्तियार ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया।

खेम करण में तैनात पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहायक लाइनमैन मुख्तियार प्रत्येक सप्ताहांत में कम से कम पांच परिवारों से मिलते है।

अपने अनुभवों को साझा करते हुए, वे कहते हैं, “दो परिवारों ने अपने बच्चों के शवों को दाह संस्कार के लिए मुझे सौंप दिया है, और सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उनके प्रियजनों की मृत्यु ड्रग्स के कारण हुई थी। अन्य मामलों में, परिवारों को पता है कि उनके बच्चे ड्रग्स में थे और मर गए थे, लेकिन सामाजिक कलंक और समाज और पुलिस के दबाव के कारण इसे स्वीकार नहीं करते हैं। '

इससे पहले, मुख्तियार ने अपने बेटे के शव के साथ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, साथ ही पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे के 'कफन' की अपील की। "मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने के लिए तत्कालीन एसडीएम के साथ 'कफन' जमा किया था। यह अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंची, मुझे विश्वास है। सरकारी अधिकारियों के साथ किसी भी तर्क में लिप्त होने के बजाय, मैंने समाज में एक संदेश फैलाने की दिशा में अपने दर्द को व्यक्त करने का निर्णय लिया। अपने बेटे की मृत्यु को एक विषय के रूप में लेते हुए, मैंने ड्रग्स के खिलाफ 'कफन बोल पेया’ नामक एक अभियान शुरू किया, " उन्होंने द ट्रिब्यून को बताया। ALSO READ Also Read [योरस्टोरी एक्सक्लूसिव] मिलिए दिल्ली क्राइम ब्रांच में भारत की पहली महिला डीसीपी मोनिका भारद्वाज से

