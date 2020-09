त्योहारी सीजन में 3 लाख नौकरियाँ देंगी ई-कॉमर्स कंपनियाँ- रिपोर्ट

RedSeer ने मंगलवार को कहा है कि इस साल के त्योहारी सीजन के दौरान विभिन्न ईकॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा लगभग तीन लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।

त्योहारी सीजन से पहले ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा ज्यादातर काम पर रखा जाना अस्थायी है और विभिन्न बिक्री अवधि के दौरान ऑर्डर में वृद्धि के लिए तैयार करने के लिए समय से पहले किया जाता है।

RedSeer के अनुसार, हालांकि, इन अस्थायी श्रमिकों में से लगभग 20 प्रतिशत को त्योहारी सीजन के अंत में जाने नहीं दिया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन तीन लाख नौकरियों में से लगभग 70 प्रतिशत की पेशकश अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों द्वारा की जा रही है, जबकि शेष ईकॉम एक्सप्रेस और अन्य जैसे लॉजिस्टिक्स खिलाड़ियों द्वारा दी जाएगी।

इसके अलावा, इन भूमिकाओं का 60 प्रतिशत लॉजिस्टिक्स कार्यों में होने की उम्मीद है, जबकि बाकी वेयरहाउसिंग (20 प्रतिशत) और ग्राहक सेवा (20 प्रतिशत) कार्यों में आ सकते हैं।

ईकॉमर्स कंपनियां त्योहारी बिक्री के दौरान अपने व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा देखती हैं और वे समय से पहले महत्वपूर्ण निवेश करती हैं ताकि ऑर्डर में स्पाइक को संभालने में सक्षम होने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा सकें।

त्योहारी सीजन में दशहरा और दिवाली के आस-पास कई बिक्री कार्यक्रम होते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम फर्निशिंग कुछ ऐसी श्रेणियां हैं, जिनमें त्योहारी सीजन के दौरान भारी मांग देखी जाती है।

RedSeer ने कहा कि त्यौहार के दिनों में दैनिक औसत ई-कॉमर्स लदान पिछले वर्ष की तुलना में दैनिक शिपमेंट में 1.8 गुना बढ़त के साथ से 22 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हम CY2019 (कैलेंडर वर्ष) पर 150 मिलियन तक पहुंचने के लिए 60 प्रतिशत y-o-y (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ने के लिए उत्सव की बिक्री के दौरान कुल शिपमेंट की उम्मीद करते हैं।"

इसमें कहा गया है कि टियर-2 व अधिक के खरीदारों के उदय से भारत में शिपमेंट में वृद्धि होगी क्योंकि भारत के उपभोक्ताओं का खरीद मूल्य मेट्रो/टियर-1 समकक्षों से कम होगा।

वैल्यू-फोकस्ड ईकॉमर्स मार्केटप्लेस, स्नैपडील ने मंगलवार को कहा कि इसकी पहली बिक्री अक्टूबर के मध्य में शुरू होगी और यह नवरात्रि उत्सव के साथ मेल खाएगी।।

यह एक बयान में कहा गया है कि अगले दो सेल अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में चलेंगे।

उन्होंने कहा, "पिछले कई महीनों में स्नैपडील ने 75,000 से अधिक नए विक्रेताओं पर सवार हुए हैं, जो तेजी से बढ़ते मूल्य-व्यापारिक खंड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस साल इसने अपने मंच पर लगभग 5,000 निर्माता-विक्रेताओं को भी जोड़ा है।"

स्नैपडील ने कहा कि इनमें से अधिकांश निर्माता लोकप्रिय उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करते हैं जिनमें बरतन, रसोई के उपकरण, घर का सामान, गृह सुधार उत्पाद, फैशन परिधान शामिल हैं, जिनमें साड़ी, कुर्तियां, सूट और बच्चे पहनते हैं और फैशन के सामान जैसे घड़ियाँ और पर्स आदि शामिल हैं।

दिवाली तक रन-अप में, स्नैपडील ने मथुरा, नोएडा और मुंबई सहित मैनुफेक्चुरिंग हब में अपने नेटवर्क में आठ नए लॉजिस्टिक्स केंद्र भी जोड़े हैं।

(सौजन्य से- भाषा-पीटीआई)

