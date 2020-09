अदिति अमीन अमेरिका में इनवेस्टमेंट बैंकर थीं और 2006 में भारत लौटीं।

उन्होंने जल्द ही शादी कर ली, उनके बच्चे थे लेकिन वह कहती है कि एक ऊर्जावान, हाथों से काम करने वाले व्यक्ति को हर समय कुछ न कुछ करते रहने की जरूरत है, उन्हें लगता है कि वह घर पर रहने वाली मां के रूप में रूकी हुई है।

अपनी दिनचर्या में और अधिक जोड़ने के लिए इस खोज ने उन्हें ज्वैलरी डिजाइनिंग शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 25 से अधिक वर्षों से एक पेंटर को क्रिएटीविटी और आर्ट में दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी पुरानी ज्वैलरी को तोड़कर नया बनाना शुरू किया, जो बाजार में उपलब्ध चीजों से काफी अलग था।

अदिति ने अपने दोस्तों और परिवार के लिए ज्वैलरी बनाना शुरू कर दिया और भारी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद, उन्होंने 2012 में फैशन ज्वैलरी की अपनी लाइन बाय अदिति अमीन से शुरुआत की। एक रचनात्मक व्यक्ति होने के नाते अदिति ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा को चैनलाइज़ करने के लिए अपनी ज्वैलरी डिजाइनिंग की शुरूआत की। स्टार्टअप यात्रा अदिति ने ज्वैलरी डिजाइनिंग की औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण तब लिया जब उन्होंने ज्वैलरी स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि उन्हें अपने दोस्तों और परिवार से ज्वैलरी के पहले कुछ टुकड़ों के लिए एक अनुकूल प्रतिक्रिया मिली, अपने स्वयं के व्यवसाय में आत्मविश्वास का स्तर उस समय बढ़ गया जब उन्होंने मुंबई में डिजाइनर स्टोर्स की एक सीरीज़ किमाया (Kimaya) को अपनी पहली ज्वैलरी लाइन की तस्वीरें भेजीं, जिसने उनका पूरा कलेक्शन ले लिया।

तब से, अदिति ने अपनी ज्वैलरी पूरे भारत में और लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई में और ज्वैलरी शो में पेश की। उन्होंने अपनी बचत से 30 लाख रुपये का निवेश करके अहमदाबाद में अपने घर से कारोबार शुरू किया। अदिति के साथ अब लगभग 35 कारीगर काम करते हैं, शहर में इन-हाउस मैन्यूफैकचरिंग वर्कशॉप है और स्थानीय स्तर पर उनके सभी कच्चे माल का स्रोत है।

2019 में, उन्होंने दो नई लाइनें लॉन्च कीं - एक फैशन ज्वैलरी लाइन, अर्जेंटो (Argento) और एक फाइन ज्वैलरी लाइन, अनकट (Uncut)। इन लाइनों में हार, झुमके, कंगन, अंगूठियां आदि हैं। अदिति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जहां वह आज है।

“सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो ज्यादातर आंतरिक होती हैं। हम आम तौर पर खुद को सीमित करते हैं। मैं अपने बच्चों को छोड़ने और कुछ करने का अपराध बोध महसूस कर रही थी, ”अदिति कहती हैं। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तब वह प्रसवोत्तर अवसाद (postpartum depression) से जूझ रही थी। वह बताती हैं कि उनकी ऊर्जा को ज्वैलरी बनाने और शुरू करने में मदद करने के साथ-साथ उनके परिवार के समर्थन ने सामना करने में मदद की।

दो साल पहले, अदिति ने एक मोटा पैच मारा। डिजाइनिंग में औपचारिक शिक्षा की कमी को उन्होंने अड़चन की तरह महसूस किया और भले ही व्यवसाय में वृद्धि हुई, अदिति ने अहमदाबाद के अमोरे इंस्टीट्यूट से ज्वैलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा करने के लिए एक साल का विश्राम लिया। इसने उनके ब्रांड को दो नई लाइनों - अर्जेंटो में मई 2019 में और बाद में सितंबर में अनकट को वापस लाने में मदद की। महामारी से निपटना वैश्विक महामारी ने निश्चित रूप से उपभोक्ता क्षमता और मांग को प्रभावित किया है, खासकर ज्वैलरी जैसे लक्जरी सामान के लिए। लॉकडाउन के दौरान अदिति के लक्ष्यों और सेल्स टारगेट्स को कड़ी चोट मिली।

उन्होंने रणनीतियों को पलटने के लिए समय का उपयोग किया और ऑनलाइन खरीदारी के रुझान के रूप में व्यापार को डिजिटल रूप दिया। अदिति ने माइक्रो पोलकी नामक अपनी अनकट लाइन में एक नया सेगमेंट भी बनाया, जिसमें 1 लाख रुपये से कम की ज्वैलरी शामिल है, जो अब ऑनलाइन उपलब्ध है। Uncut लाइन की ज्वैलरी शादी जैसे आयोजनों के लिए हैं, जो केवल अहमदाबाद में उनके स्टूडियो में वॉक-इन के माध्यम से उपलब्ध हैं और आभूषण शो हैं। उनकी फैशन ज्वैलरी लाइन अर्जेंटो पूरी तरह से ऑनलाइन है और व्यक्तिगत हो सकती है।

महामारी के कारण बनी वर्तमान बाजार की स्थितियों पर टिप्पणी करते हुए अदिति कहती हैं, "महामारी ने निश्चित रूप से व्यवसायों को चलाने की परिभाषा को बदल दिया है। अभी मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बदलाव करने में अच्छा है और बदलाव करने वाला एक विजेता होगा।" भविष्य में, अदिति को ब्रांड निर्माण और महामारी के कारण होने वाली आर्थिक मंदी से बचने के लिए अपनी रणनीतियों को चैनलाइज करने की उम्मीद है।

