[फंडिंग एलर्ट] डाबर इंडिया के अध्यक्ष अमित बर्मन ने मानसिक स्वास्थ्य स्टार्टअप में किया निवेश

NWNT एक मनोचिकित्सक संदीप वोहरा द्वारा स्थापित एक दिल्ली-आधारित स्टार्टअप है, जो AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की मदद से 'इमोशनल वेलनेस इंडेक्स' पर केंद्रित है। [बाएँ से दायें] संदीप वोहरा और अमित बर्मन

डाबर इंडिया के चेयरमैन अमित बर्मन ने दिल्ली स्थित मानसिक स्वास्थ्य स्टार्टअप 'नो वरी नो टेंशन' हेल्थकेयर (NWNT) में एक अज्ञात राशि का निवेश किया है। डाबर इंडिया के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि निवेश अमित की व्यक्तिगत क्षमता में किया गया है। बयान में कहा गया है, "अमित बर्मन ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में हिस्सेदारी खरीदी है और यह सौदा प्री-सीरीज़ ए फंडिंग का हिस्सा है।"

अमित बर्मन ने बयान में कहा, “मैं प्रौद्योगिकी और मानसिक कल्याण के संगम में एक महान क्षमता देखता हूं। एनडब्ल्यूएनटी मानसिक कल्याण का भविष्य है और इसका सामाजिक इनोवेशन संभावित रूप से एक उद्योग में प्रभाव पैदा कर सकता है जो फिलहाल आगे बढ़ने की कोशिश में है।" NWNT मनोचिकित्सक संदीप वोहरा द्वारा स्थापित एक दिल्ली-आधारित स्टार्टअप है, जिसे भावनात्मक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और AI, मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण की मदद से 'भावनात्मक कल्याण सूचकांक' पर ध्यान केंद्रित करता है।

डॉ. वोहरा ने NWNT वेबसाइट पर अपने संदेश में कहा है कि उन्होंने हमेशा भावनात्मक कल्याण को सभी के लिए प्राथमिकता के निचले पायदान पर पाया है चाहे वह एक व्यक्ति, एक संगठन (निजी या सरकार), एक कॉर्पोरेट, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हो। वह कहते हैं "जो मुझे वास्तव में बेतुका लगता है कि हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना जीवन में खुशी के अपने लक्ष्य का पीछा कैसे कर सकते हैं।"

"चूंकि हम सभी अपने शरीर और मन को लेकर अपने भावनात्मक स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, यह केवल तभी है जब या तो हमारा मस्तिष्क जीवन के हमारे दैनिक संघर्ष के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया है या हमारे पास वास्तव में अवसाद, ओसीडी, मनोदशा जैसे पूर्ण नैदानिक विकार आ जाते हैं और तब हम पेशेवर मदद चाहते हैं।", वह लिखते हैं।

वह कहते हैं कि उनके क्लीनिकल अभ्यास में सेलिब्रिटीज, उद्योगपतियों, राजनेताओं, नौकरशाहों से लेकर आम आदमी तक कई ऐसे लोग हैं जो अपनी भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और फिर उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में मदद करने के लिए उन्हें कुछ दीर्घकालिक वैश्विक सोच के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया।

उनका कहना है कि वह आम जनता के लिए कुछ समाधान बनाना चाहते थे जो केवल तकनीक के उपयोग के माध्यम से संभव था। उन्होंने आगे कहा, "और यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से मेरे दिमाग में यही विचार चल रहा था और आखिरकार 2011 में नो वरी नो टेंशन हेल्थकेयर (NWNT) नाम से हमने आईटी आधारित स्टार्टअप बनाया।"

अपनी वेबसाइट के अनुसार NWNT यह एक व्यक्ति के भावनात्मक कल्याण को मापने के लिए एक सॉफ्टवेयर-आधारित परामर्श और परामर्श मूल्यांकन उपकरण प्रदान करता है। यह उपकरण एक माउस के क्लिक पर उपलब्ध है और इस तक किसी के घर या कार्यालय के आराम से पहुँचा जा सकता है।

इससे पहले डाबर इंडिया के चेयरमैन ने लाइट बाइट फूड्स जैसे उद्यमों में निवेश किया है, जो पंजाब ग्रिल, स्ट्रीट फूड्स और ज़म्बर, शराब ब्रांड नेचर वाइन एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, पोकर स्पोर्ट्स लीग और अल्टीमेट खो खो लीग जैसे रेस्तरां चलाते हैं।

