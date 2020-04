Aker Foods इस फ़ंडिंग का उपयोग चयनित शहरों में अधिक से अधिक ग्राहकों की सेवा के लिए करेगा। यह फंडिंग कंपनी के आपूर्ति नेटवर्क को भी गति देगी। अकर फूड की टीम

पुणे स्थित AI/ML संचालित आपूर्ति श्रृंखला प्लेटफॉर्म अकर फूड्स ने मुंबई एंजेल्स नेटवर्क से निवेश की अघोषित राशि जुटाई है।

अकर फूड्स के सह-संस्थापक सूरज सेस्ट ने कहा, "यह वर्तमान राशि हमें चयनित शहरों में और अधिक ग्राहकों की सेवा करने में मदद करेगा और नए ग्राहकों और आपूर्ति नेटवर्क में भी तेजी लाएगा। हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला के निरंतर रिफाइनमेंट के साथ यात्रा में मूल्य जोड़ना जारी रखेंगे।" सूरज ने कहा, "हम रेस्टोरेंट और डिलीवरी किचन के लिए भारत के सबसे बड़े आपूर्ति श्रृंखला टेक्नालजी प्लेटफॉर्म के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

सूरज सेस्ट, निहाल सुर्वे, मनोज जाधव और आदर्श केदारी द्वारा फरवरी 2019 में स्थापित अकर फूड्स, गुणवत्ता और विश्वसनीयता की समस्याओं को हल करने के लिए निजी लेबल के सेट के साथ होटल और कमर्शियल रसोई के लिए एक AI/ML संचालित आपूर्ति श्रृंखला मंच का निर्माण कर रहा है। Swiggy, Zomato, Subway, Farzi Cafe और अन्य को इसके ग्राहक के रूप में गिना जाता है।

मुंबई एंजल्स नेटवर्क की सीईओ नंदिनी मानसिंहका के अनुसार, "अकर फूड्स फूड वैल्यू चेन के लिए एक एंड-टू-एंड टेक्नोलॉजी संचालित प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री रसोई तक पहुंचे।" अकर के अनुसार रेस्तरां के लिए इसका ऑर्डरिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑर्डर के साथ वेस्टेज को समझने और संसाधनों को ओप्टिमाइज़ करने में मदद करता है। कच्चे खाद्य सामग्री की आपूर्ति के साथ, स्टार्टअप पूर्व-निर्मित और प्रोसेस्ड खाद्य सामग्री भी प्रदान करता है और भोजन तैयार करने के समय और रेस्तरां में आने वाली लागत को बचाने के दावे करता है।

2006 में शुरू हुए मुंबई एंजल्स ने अब तक अब तक 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। नेटवर्क के पास मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, गोवा, पुणे, जयपुर और चेन्नई में 450+ सदस्य है। इसी के साथ नेटवर्क ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित निवेश तकनीक स्टार्टअप AsknBid को समर्थन देने की घोषणा की है।

इस महीने फर्म ने अपने प्री-सीरीज़ ए फंडिंग राउंड में गोवा स्थित इलेक्ट्रिक वाहन टूरिज्म स्टार्टअप BLive में भी निवेश किया है। Also Read कोरोना वायरस से जुड़ी गलत खबरों को वॉइस AI के माध्यम से रोक रहा है स्टार्टअप स्लैंग लैब्स

