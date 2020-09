[फंडिंग अलर्ट] दिल्ली स्थित स्टार्टअप ट्रूलीमैडली ने प्री-सीरीज़ ए राउंड में जुटाया 8.1 करोड़ रुपये का निवेश

स्टार्टअप ने कहा कि वह अपनी टीम के आकार और संचालन को बढ़ाने के लिए धन का उपयोग करेगा और अपनी टेक्नालजी को भी बढ़ाएगा। ट्रूलीमैडली के संस्थापक और सीईओ स्नेहिल खानोर

डेटिंग ऐप ट्रूलीमैडली की मूल कंपनी ट्रूलीमैडली मैचमेकर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि इसने Angelist, Inflection Point Ventures और The Chennai Angels के माध्यम से 8.1 करोड़ रुपये का प्री-सीरीज़ A फंडिंग राउंड उठाया है।

भारत के कुछ प्रमुख उद्यमी और Unacademy, Haptik, Innov8, AirBnB, और Times Internet जैसे स्टार्टअप के CXO ने इस दौर में निवेश किया। ट्रूलीमैडली के मौजूदा निवेशकों ने भी इस दौर में भाग लिया।

नई दिल्ली स्थित स्टार्टअप ने कहा कि वह अपनी टीम के आकार और संचालन को बढ़ाने के लिए धन का उपयोग करेगा और अपनी टेक्नालजी को भी बढ़ाएगा। 2014 में लॉन्च हुए ट्रूलीमैडली ने 2019 में स्टार्टअप के संस्थापक सदस्य स्नेहिल खानोर को नए सह-संस्थापक और सीईओ के रूप में उभार दिया। स्नेहिल ने पहले फाइंडयाहान की स्थापना की और इसे ओमिडयार-समर्थित ज़ीम्बर को बेंचा और इसे बाद में क्विकर द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। अमित गुप्ता, जिन्होंने पहले फेलहोम्स की सह-स्थापना की थी और इसे वाई कॉम्बीनेटर समर्थित जिफ़ी होम्स को बेच दिया था, एएनएस अप्रैल 2019 में सह-संस्थापक और सीटीओ के रूप में ट्रूलीमैडली में शामिल हो गए।

नई टीम ने गंभीर, दीर्घकालिक रिश्तों की तलाश में एकल पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने लक्षित दर्शकों में एक रणनीतिक बदलाव की भी घोषणा की। ट्रूलीमैडली ने तब से अपने मासिक राजस्व और नए मासिक उपयोगकर्ता परिवर्धन की ट्रिपलिंग देखी है।

स्नेहिल ने कहा, "हम भारत के कई प्रमुख उद्यमियों और स्टार्टअप अधिकारियों के साथ एक शानदार समर्थन और निवेशकों की एक विशिष्ट सूची प्राप्त करने के लिए रोमांचित हैं, क्योंकि हम ट्रूलीमैडली के साथ पूरी तरह से नई यात्रा शुरू करते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमारे पास एक नई टीम और एक नई रणनीतिक दिशा है जिसने पहले से ही परिणाम देने शुरू कर दिए हैं, यह हमें भारत के सबसे पसंदीदा गंभीर डेटिंग ऐप की स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए सड़क पर मजबूती से खड़ा कर रहा है।"

ट्रूलीमैडली परिपक्व वयस्कों के लिए एक डेटिंग ऐप है, जो 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और दीर्घकालिक और सार्थक संबंधों की तलाश कर रहे हैं। ऐप ने अपने खास टूल्स के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं के सत्यापन और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और व्यक्तियों की मदद करने के लिए ‘फाइंड योर फॉरएवर' पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया है।

एंजेलिस्ट के सिंडिकेट लीड, अभिषेक शाह ने कहा, “ट्रूलीमैडली एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है जो समकालीन युवा भारतीयों के स्वाद और पसंद के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जब यह अपने भागीदारों को खोजने की बात करते हैं। यूजर सुरक्षा और गोपनीयता पर उनके स्वागत जोर के साथ जारी रखते हुए टीम ने नई स्थिति के पीछे बहुत सोचा है।" अभिषेक ने कहा, "पिछले दो वर्षों में यूजर्स और राजस्व में उनकी तेज वृद्धि हमें विश्वास दिलाती है कि ट्रूलीमैडली कुछ बड़ा करने के रास्ते पर है।"

ट्रूलीमैडली के पूर्व सीईओ, सचिन भाटिया के अनुसार, भारत का समाज और डेटिंग संस्कृति पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ है और ट्रूलीमैडली अब विकास के अगले चरण में छलांग लगाने के लिए तैयार है।

सचिन ने कहा, "मुझे स्नेहिल और अमित के नेतृत्व वाली नई टीम के साथ खड़े होने पर गर्व है और विश्वास है कि उनके पास ट्रूलीमैडली को एकल और दीर्घकालिक रिश्ते की तलाश में सबसे पसंदीदा मंच बनाने के लिए है।" नवीनतम दौर में भागीदारी के साथ नई टीम के पीछे सचिन एक प्रमुख निवेशक बने हुए हैं।

