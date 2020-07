[फंडिंग अलर्ट] फैशन टेक स्टार्टअप StyleDotMe ने सर्वाइवर पार्टनर्स के नेतृत्व में जुटाये 3.5 करोड़ रुपये

गुरुग्राम स्थित फैशन टेक स्टार्टअप StyleDotMe ग्लोबल फैशन रिटेल मार्केट में प्रवेश करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए फंडिंग का उपयोग करेगा। मेघना सरावगी और अखिल तोलानी, संस्थापक, स्टाइल डॉट मी

गुरुग्राम स्थित फैशन टेक स्टार्टअप स्टाइल डॉट मी (StyleDotMe) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने एक प्री-सीरीज़ में 3.5 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह फंडिंग सर्वाइवर पार्टनर्स के नेतृत्व में ज्यूलेक्स इंडिया के निदेशक बॉबी कोठारी और मौजूदा निवेशक आईएएन ( इंडियन एंजल नेटवर्क) की उपस्थिती में उठाई गई है।

सह-संस्थापक और सीईओ मेघना सरावगी ने कहा, "हम सही मायने में मानते हैं कि हमारे उत्पाद में इस बात की प्रबलता है कि उपभोक्ता आज की दुनिया में कैसे खरीदारी करते हैं और यह विश्वास दिलाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं और जो भी हमारे पार्टनर्स के साथ हमारे आदर्श संरेखित हैं, उन्हें मिला है। उनका समर्थन और अनुभव हमें वैश्विक बाजार में विस्तार करने की अनुमति देगा और हम सबसे बड़े आभूषण हब: भारत, मध्य-पूर्व और अमेरिका में 2025 तक लगभग 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करना चाहते हैं।" उन्होंने कहा, "हमारे उत्पाद मिरर के माध्यम से, हम आभासी और संपर्क रहित प्रयासों के जरिये एक व्यक्ति की संपूर्ण खरीदारी के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।"

StyleDotMe की संवर्धित वास्तविकता प्रौद्योगिकी मिरर का दावा है कि इसने वास्तविक समय में आभासी कोशिशों को सक्षम करके आभूषण उद्योग में क्रांति ला दी है। 28 शहरों में तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स, सेंको और हज़ूरीलाल लिगेसी जैसे 150 से अधिक ज्वैलर्स के एक क्लाइंट पोर्टफोलियो के साथ, मिरर अब वैश्विक बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

Also Read [फंडिंग अलर्ट] SucSEED ने फैशन कॉमर्स और रिटेल मैनेजमेंट स्टार्टअप 6Degree में किया निवेश

मिरर ज्वैलर्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अपने ग्राहकों को अनुभव प्रदान करने के लिए बिना किसी वास्तविक भौतिक सूची के बेचने में मदद करता है। यद्यपि इन-स्टोर सोल्यूशन ऑफ़लाइन दुकानदारों को आभूषणों को खरीदने में मदद करता है और संपर्क रहित तरीके से चयन करने की अनुमति देता है और वेबर सोल्यूशंस अपने लैपटॉप/मोबाइल फोन के माध्यम से दुनिया भर के ग्राहकों के लिए प्रयास करने की सुविधा प्रदान करता है।

विशेष रूप से इस महामारी के दौरान जहां सोशल डिस्टेन्सिंग और स्वच्छता नया सामान्य है, मिरर ने कहा कि यह ब्रांडों को अपने डिजिटल स्टोर खोलने की अनुमति देता है और चैनलों पर अपने ग्राहकों को एक सुरक्षित अनुभव भी देता है।

ज्वैलरी इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड करने के बाद, StyleDotMe का मिरर, आईवियर और घड़ियों इंडस्ट्री के लिए लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

सर्वाइवर पार्टनर्स से अक्षय मुंजाल ने कहा, “मेघना और टीम को उन चुनौतियों की गहराई से समझ है, जो आज खुदरा विक्रेता समुदाय के सामने है। इनोवेशन के लिए उनका ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और उद्योग में क्रांति लाने का जुनून, जिसने हमें StyleDotMe के लिए आकर्षित किया है।” गार्टनर इंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के अंत तक AR ऑनलाइन और इन-स्टोर में 100 मिलियन उपयोगकर्ता खरीदारी करेंगे। भारत में संवर्धित वास्तविकता बाजार बढ़कर 20 बिलियन डॉलर तक और आभासी वास्तविकता 2022 तक 0.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। Also Read इन दो भाइयों ने खड़ी कर दी 1500 करोड़ रुपये की D'Decor कंपनी और बन गए दुनिया के सबसे बड़े पर्दा निर्माता

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.