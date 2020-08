Google ने भारत में 2 मिलियन वैरिफाइड लिस्टिंग के साथ लॉन्च किया जॉब सर्च ऐप Komo Jobs

बांग्लादेश और इंडोनेशिया में इसे चलाने के बाद Google ने भारत में कोमो जॉब्स (Komo Jobs) की शुरुआत की है। फोटो साभार: Google Play Store

यह ऑन-डिमांड व्यवसायों, खुदरा और हाइपरलोकल डिलीवरी जैसी तेजी से बढ़ती श्रेणियों में भारतीय नौकरी चाहने वालों के लिए दो मिलियन वैरिफाइड जॉब लिस्टिंग और कैरियर डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करता है।

Google ने खुलासा किया कि कोमो जॉब्स पहले से ही महामारी में रिमोट हायरिंग के लिए ज़ोमैटो और डंज़ो पसंद कर रहे हैं। ऐप ने एक मिलियन डाउनलोड को पार कर लिया है।

कोमो जॉब्स में लाकेशन-वाइज जॉब लिस्टिंग, रियल टाइम पर नज़र रखने और ऐप्लीकेशन पर फास्ट अपडेट, इन-ऐप इंटरव्यू शेड्यूलिंग, डिजिटल सीवी बनाने के लिए गाइड और यूजर्स को "सीखने और अधिक कमाने" में मदद करने के लिए न्यू स्किलिंग कंटेंट जैसे फ़ीचर आते हैं। वर्तमान में, यह 10 शहरों में नौकरी के अवसरों को सूचीबद्ध करता है: मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता।

Google Play Store पर कोमो जॉब्स ऐप की लिस्टिंग के अनुसार, "आपकी मूल प्रोफ़ाइल को सेट करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं, और एक सुंदर डिजिटल सीवी प्राप्त करें जिसे आप ऐप पर सूचीबद्ध नौकरियों में सीधे साझा, प्रिंट या अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अपने बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को भरने के लिए समय निकालते हैं और फिर हम आपको उनके नौकरियों के लिए मेल करेंगे।" कोमो जॉब्स 10 भारतीय शहरों में रोजगार के अवसरों को सूचीबद्ध करता है Kormo Jobs, Google के रीज़नल मैनेजर और ऑपरेशंस लीड Bormey Russell ने कहा: "महामारी के मद्देनजर, नौकरियों का परिदृश्य बदल गया है, नई सेवाओं की मांग में बदलाव के साथ कौशल और अनुभव के विभिन्न सेटों की आवश्यकता होती है। सभी आकारों के व्यवसाय नए सामान्य की चुनौतियों का सामना करते हैं, जबकि नौकरी चाहने वालों को इसके अनुकूल होना चाहिए। जल्दी से बदलाव करें। हम भारतीयों को विश्वसनीय बनाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोमो जॉब्स के साथ अपने करियर के लिए आशाजनक शुरुआत करते हैं।" पिछले साल, Google ने उभरते हुए बाजारों में प्रवेश स्तर के पदों के लिए डिज़ाइन किए गए रोजगार और कैरियर डेवलपमेंट टूल जॉब्स को लॉन्च किया था। तब से, Google वेतन पर जॉब्स स्पॉट ने उद्योगों में अवसरों के साथ लाखों नौकरी चाहने वालों को जोड़ा है।

जॉब्स स्पॉट अब "यूजर्स के लिए एक सुसंगत अनुभव बनाने के लिए" कोमो जॉब्स के लिए पुन: प्रस्तुत किया जाएगा।

गूगल ने कहा, "हम नई सुविधाओं और नौकरियों के साथ इसमें निवेश करना जारी रखेंगे ताकि यूजर इसकी सुविधा से लाभ उठा सकें।" Also Read अपने ग्राहकों को 100 से भी कम कैलोरी वाली आइसक्रीम पेश कर रहा है स्टार्टअप नॉटो

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.