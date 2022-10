अमेरिकी शेयर बाजारों में टेक स्टॉक्स (US Tech Stocks) में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है. इसकी वजह ये है कि इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियों ने निराशाजनक नतीजे पेश किए हैं. गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी Alphabet Inc. के स्टॉक में तीसरी तिमाही के उम्मीद से खराब नतीजों (Quarterly Results) के बाद 7.4 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. वहीं सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी Microsoft के स्टॉक्स में भी खराब नतीजों के अनुमान की वजह से करीब 8.1 फीसदी की गिरावट आई. Texas Instruments Inc. का शेयर भी 6.1 फीसदी गिर गया, क्योंकि विशेषज्ञों ने खराब नतीजों का अनुमान (Quarterly Results Forcast) लगाया है.





इस गिरावट को और बढ़ाने का काम किया है कुछ दूसरे शेयरों ने. दक्षिण कोरिया की चिप बनाने वाली कंपनी SK Hynix Inc. के मुनाफे में 60 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इसके शेयर भी गिरे हैं. कंपनी ने कहा है कि वह अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 50 फीसदी से भी अधिक की कटौती करेगी.





अमेरिकी टेक स्टॉक्स में गिरावट Nasdaq 100 के रेगुलर ट्रेडिंग के दौरान महीने भर के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद आई. टेक-हैवी बेंचमार्क को ट्रैक करने वाला एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला फंड Invesco QQQ 2.1 फीसदी तक गिर गया. वहीं दूसरी ओर Amazon.com Inc. में भी 4.9 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली.





जिन कंपनियों की सेल्स ऑनलाइन विज्ञापन से होती है, उनमें भी तगड़ी गिरावट आई. Meta Platforms Inc. और Pinterest Inc. में 4-4 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. वहीं माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स में गिरावट की वजह से दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनियों में भी गिरावट दिखी. Datadog Inc. के शेयर 7 फीसदी तक टूट गए. Snowflake Inc. के शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट देखी गई. Salesforce Inc. के शेयर भी 3 फीसदी तक गिर गए. चिप इंडस्ट्री की बात करें तो Analog Devices Inc., ON Semiconductor Corp. और Marvell Technology Inc. के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली.





माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले 5 सालों में सबसे खराब तिमाही सेल्स दर्ज की है, जिसकी कई वजहें हैं. अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना भी इनमें से एक है. इसके अलावा कंप्यूटर की मांग में गिरावट और विज्ञापन से होने वाले रेवेन्यू के गिरने की वजह से भी माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे खराब आए हैं.





सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी हाहाकार मचा हुआ है, जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा डिमांड में थी. घर के उपकरणों से लेकर मिसाइल तक में इस्तेमाल होने वाले चिप बनाने वाली कंपनी Texas Instruments की सेल्स भी गिरी है. चिप की कीमतें गिरने की वजह से Hynix ने भी Micron Technology Inc. और Kioxia Holdings Corp. की तरफ से चिप प्रोडक्शन कम करने के फैसले में अपनी हामी भर दी है. इससे मुनाफा होने की उम्मीद बढ़ रही है, जिसका शेयरों पर भी अच्छा असर देखने को मिल सकता है.