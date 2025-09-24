गुरुग्राम से दुबई तक: यह स्टार्टअप कैसे बना ऑफिस डिजाइन का गेमचेंजर

आज के समय में हर कंपनी चाहती है कि उसका ऑफिस न सिर्फ खूबसूरत दिखे, बल्कि काम करने वालों के लिए आरामदायक और भविष्य-उन्मुख भी हो. परंपरागत तरीकों से इंटीरियर डिजाइन करवाना अक्सर लंबा, महंगा और जटिल होता है.

इसी समस्या का हल लेकर आए हैं ﻿AirBrick Infra﻿ के फाउंडर और CEO, संजीव भंडारी (Sanjeev Bhandari). 2023 में गुरुग्राम मुख्यालय से शुरू हुई यह कंपनी सिर्फ डेढ़ साल में सौ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है और चार लाख स्क्वायर फीट से अधिक जगह को डिज़ाइन कर चुकी है.

संजीव भंडारी का सफर काफी प्रेरणादायक है. उनके पास सप्लाई चेन और ऑपरेशन्स में पंद्रह साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने Varun Beverages (PepsiCo), Flipspaces और Livspace जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है. Livspace में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन्स रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत का कमर्शियल फिट-आउट सेक्टर नब्बे प्रतिशत तक असंगठित है और यहां कोई बड़ा टेक-ड्रिवन नेशनल प्लेयर नहीं था.

AirBrick Infra के फाउंडर और CEO, संजीव भंडारी कहते हैं, “इस कमी को देख मैं तय कर चुका था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जो तकनीक और डिजाइन का मेल करके वर्कस्पेस को पूरी तरह बदल दे.”

पारंपरिक इंटीरियर फर्म्स जहां मैनुअल डिजाइन और बिखरे हुए एग्ज़ीक्यूशन पर निर्भर रहती हैं, वहीं AirBrick Infra ने टेक्नोलॉजी को अपने मॉडल का आधार बनाया है. कंपनी डिजाइन और निर्माण, डिजाइन कंसल्टेंसी, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, मटेरियल सोर्सिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी सेवाओं के जरिए राजस्व उत्पन्न करती है. सबसे बड़ा फर्क यह है कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) का इस्तेमाल स्पेस प्लानिंग, लागत कम करने और रियल-टाइम विज़ुअलाइज़ेशन में किया जाता है. क्लाइंट्स 3D वॉकथ्रूज़ के जरिए पहले ही अपने ऑफिस को देख सकते हैं और बदलाव सुझा सकते हैं. इंडस्ट्री में डिजाइन साइकिल का औसत 21 दिन होता है, जबकि AirBrick Infra इसे सिर्फ दो दिन में पूरा कर देती है.

AirBrick Infra के दो बड़े AI टूल्स — Design Library और Agent Workflows — ने कंपनी की सफलता में अहम भूमिका निभाई है. Design Library की मदद से डिजाइन साइकिल 21 दिन से घटकर सिर्फ दो दिन में पूरा हो जाता है. Agent Workflows प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आसान बनाते हैं. यह बॉटलनेक्स की पहचान करते हैं, प्रोक्योरमेंट को तेज करते हैं और समय पर एग्ज़ीक्यूशन सुनिश्चित करते हैं. इनसे न सिर्फ लागत कम होती है, बल्कि स्पेस का बेहतर उपयोग और टिकाऊपन भी बढ़ता है.

संजीव भंडारी कहते हैं, “हमारे AI टूल्स न सिर्फ समय बचाते हैं, बल्कि हर ऑफिस को उसकी ज़रूरत के हिसाब से अधिक कार्यकुशल और आरामदायक बनाते हैं.”

सिर्फ एक साल में AirBrick Infra ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. IndMoney के लिए 7,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस महज़ 40 दिनों में डिलीवर करना, Andrtizz Hydro जैसे क्लाइंट्स को बड़ी इंडस्ट्री प्लेयर्स से जीतना और Cooffiz के लिए 70,000 स्क्वायर फीट को-वर्किंग स्पेस को कई शहरों में डिजाइन करना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कंपनी की क्षमता को साबित किया. सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कंपनी ने 16 शहरों में 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं.

दिलचस्प बात यह है कि AirBrick Infra अब तक पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड है और किसी भी बाहरी निवेशक से फंडिंग नहीं ली गई है. इसके बावजूद कंपनी ने पिछले साल में 300% ग्रोथ हासिल की है, जो दर्शाता है कि क्लाइंट्स उनके टेक-ड्रिवन मॉडल को तेजी से अपना रहे हैं.

भारत में AI-समर्थित इंटीरियर डिजाइन को प्रमोट करना आसान नहीं है. कई क्लाइंट्स अभी भी पारंपरिक तरीकों के आदी हैं और डिजाइन जैसे क्रिएटिव क्षेत्र में ऑटोमेशन पर शक करते हैं. साथ ही, असंगठित खिलाड़ी कम दाम पर प्रोजेक्ट लेकर मार्केट बिगाड़ते हैं. लेकिन AirBrick Infra इन चुनौतियों को डेटा-बेस्ड नतीजों और रियल-टाइम विज़ुअलाइजेशन के जरिए दूर कर रही है.

AirBrick Infra अगले डेढ़ साल में गुजरात और नोएडा जैसे भारतीय बिजनेस हब्स में विस्तार कर रही है और कंपनी की नज़र दुबई के मार्केट पर भी है, जहां प्रीमियम और फ्यूचर-रेडी ऑफिस स्पेस की मांग तेजी से बढ़ रही है.

संजीव भंडारी कहते हैं, “हमारा मकसद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. हम चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी और डिजाइन सोच दुनियाभर में ऑफिस स्पेस को बेहतर बनाएं.”

संजीव भंडारी मानते हैं कि आने वाले समय में AI पूरी तरह से वर्कस्पेस डिजाइन को बदल देगा. Generative Design की मदद से मिनटों में हज़ारों लेआउट्स तैयार होंगे. Predictive Analytics भविष्य की स्पेस ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाएंगे. हाइब्रिड वर्क कल्चर में AI यह सुनिश्चित करेगा कि कौन-सी जगह सहयोग के लिए है और कौन-सी प्राइवेसी के लिए. साथ ही, सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि AI ऊर्जा, मटेरियल और लागत का बेहतर प्रबंधन करेगा. AirBrick Infra का सपना है कि भारत में भी वर्कस्पेस डिजाइन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लाया जाए.