हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हटाया 'फेयर एंड लवली' से 'फेयर' शब्द, अब इस नए नाम के साथ बाज़ार में आएगी क्रीम

कंपनी का कहना है कि उसने यह कदम उठाते हुए सुंदरता के सकारात्मक पहलू में और अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। दुनिया भर में उठ रही रंगभेद के खिलाफ आवाज़ के बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने चर्चित स्किन उत्पाद ‘फेयर एंड लवली’ का काम बदलकर ‘ग्लो एंड लवली’ रख दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यह घोषणा गुरुवार को की है।

इसी के साथ पुरुषों के लिए बनाई जाने वाली स्किन क्रीम का नाम भी ‘फेयर एंड हैंडसम’ से बदलकर ‘ग्लो एंड हैंडसम’ रख दिया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने करीब एक हफ्ते पहले इस संदर्भ में घोषणा करते हुए कहा था कि वो इन उत्पादों का नाम बदलने जा रही है।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का कहना है कि अगले कुछ महीनों के भीतर ये उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध होंगे, वहीं इन उत्पाद के साथ भविष्य के भी इनोवेशन सामने लाये जाएंगे।

इसके पहले अमेरिका में अश्वेत युवक की हत्या के बाद ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ जैसी आंदोलनों ने अमेरिका के साथ ही यूरोपीय देशों में भी तेजी पकड़ी है। इसके प्रभाव को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी स्किन फेयरनेस क्रीम की बिक्री को अमेरिका में रोक दिया है।

इसी के साथ फ्रांस के लोरियल ग्रुप ने भी यह घोषणा की थी कि वो अपने सभी स्किन संबंधी उत्पादों से फेयर, फेयरनेस, व्हाइट, लाइट और लाइटनिंग जैसी शब्द हटा देगी। Also Read अपने खास प्रॉडक्ट के जरिये कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोक रहा है इंदौर का यह स्टार्टअप

