आ गया भारत का पहला नंबरलेस डेबिट कार्ड, जानें क्या है इसकी खास बातें और कैसे करें इसका इस्तेमाल

FamPay, भारत का पहला Neobank, जिसने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड - FamCard के शुभारंभ की घोषणा की है। लाखों किशोरों और उनके माता-पिता के लिए कैशलेस सुविधा के लिए फेमकार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह है जिसे किशोर अब स्वतंत्र रूप से भुगतान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे माता-पिता को उन्हें नकद या उनके डेबिट / क्रेडिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। सांकेतिक फोटो (साभार: shutterstock) FamPay और इसके नंबरलेस कार्ड के साथ, नाबालिग बैंक अकाउंट के बिना ऑनलाइन (UPI & P2P) और ऑफ़लाइन भुगतान कर सकते हैं। हर लेनदेन को फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, पैटर्न लॉक या पिन जैसे डिवाइस लॉक से सुरक्षित किया जाता है।

जैसा कि FamCard पर कोई नंबर प्रिंटेड नहीं है, कार्ड की सभी डिटेल्स FamPay ऐप पर सेव की जाती हैं और ऑनलाइन लेनदेन के दौरान डिटेल्स भरने के लिए भौतिक कार्ड को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। कार्ड चोरी होने या गुम हो जाने की स्थिति में कार्ड की जानकारी का कोई डर नहीं है और ऐप पर कार्ड को ब्लॉक जा सकता है।

माता-पिता और किशोर दोनों के केवाईसी को ऑनलाइन पूरा करने के बाद, ऐप पर अकाउंट सेट किए जाने के बाद नंबरलेस कार्ड का ऑ्डर किया जा सकता है। FamPay ऐप क्रमशः Google Play Store और Apple Store पर Android और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है।

UPI यूजर्स को रियल-टाइम और सुरक्षित रूप से फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, कई बैंक खातों में यह डिजिटल भुगतान का सबसे प्रमुख रूप है।

FamPay ने एनपीसीआई के साथ मिलकर काम किया, ताकि यह भारत में पहले नंबर पर चल सके। उन्होंने जटिल बैकएंड सप्लाई चेन को हल करने का बीड़ा उठाया, जिसे फिर से जोड़ा और पुनर्गठित किया जाना था। यह कार्ड IDFC बैंक के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है और व्यापारियों के RuPay भुगतान नेटवर्क में स्वीकार किया गया है। RuPay, अपनी तरह का भारत का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट पेमेंट नेटवर्क है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था।

(Edited by रविकांत पारीक)

