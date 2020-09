IPL 2020: पंजाब से मिली हार के बाद विराट को लगा बड़ा झटका, इतने लाख रुपये का लगा जुर्माना

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली पर यहां किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिये 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

गुरूवार को हुए इस मुकाबले में बेंगलोर की टीम को 97 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘आईपीएल के न्यूनतम ओवर गति उल्लघंन से संबंधित आचार संहिता के अंतर्गत उनकी टीम का यह सत्र का पहला उल्लघंन था, कोहली पर 12 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया।" रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है (फोटो साभार: deccanchronicle) कोहली के लिये दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया यह मैच भुलाने लायक था क्योंकि उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के शतकवीर कप्तान लोकेश राहुल (69 गेंद में 132 रन) के दो कैच भी छोड़े थे जो उनकी टीम के लिये मंहगे साबित हुए और वह बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाये। कोहली ने राहुल के तब कैच छोड़े जब वह 83 रन और 89 रन पर खेल रहे थे।

कोहली के कैच छोड़ने और रन न बना पाने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया। बता दें कि आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। लेकिन केएल राहुल ने आतिशी शतकीय पारी खेलकर आरसीबी की हर एक रणनीति पर पानी फेर दिया। राहुल को उनके शानदार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।

आरसीबी के बल्लेबाज पंजाब के गेंदबाजों के सामने कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 109 रन बनाकर आउट हो गए। अब आईपीएल 2020 में आऱसीबी का अगला मुकाबला 28 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ है।

गौरतलब है कि पहला मैच आरसीबी ने जीता था तो वहीं पंजाब को दिल्ली के खिलाफ मैच में सुपरओवर में हार का सामना करना पड़ा था। कोहली दोनों मैच में बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे हैं।

