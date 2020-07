10 जुलाई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 10 जुलाई वर्ष का 191 वाँ (लीप वर्ष में यह 192 वाँ) दिन है। साल में अभी और 174 दिन शेष हैं। 10 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1995 - म्यामांर की लोकतंत्र समर्थक असंतुष्ट एवं नज़रबंद नेत्री आंग सान स्यूकी लगभग 6 वर्षों के बाद नज़रबंदी से मुक्त की गयीं।

1997 - फिजी में नये संविधान की मंजूरी के साथ भारतयी समुदाय को राजनीतिक अधिकार मिला।

2001 - श्रीलंका की संसद को राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंग ने निलंबित किया।

2005 - अर्जेन्टीना जूनियर विश्वकप हॉकी का नया चैम्पियन बना।

2006 - रूस का विद्रोही नेता बसायेव मारा गया।

2006 - इनसैट-4सी भारत का भू-तुल्यकाली उपग्रह था, जिसे प्रमोचक रॉकेट (जीएसएलवी-एफ़02), ऑन बोर्ड इन्सैट-4सी सहित, 'सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र', श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया था।

2007 - पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कट्टरपंथियों के गढ़ लाल मस्जिद के नायब इमाम मौलाना अब्दुल रशीद ग़ाज़ी सेना की कार्रवाही में मारे गये।

2008 - भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को 'बेस्ट आफ़ बुकर' पुरस्कार प्रदान किया गया।

2017- अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। 10 जुलाई को जन्मे व्यक्ति 1921 - असद भोपाली - प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे।

1950 - परवीन सुल्ताना - भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका।

1956 - आलोक नाथ।

1949 - सुनील गावस्कर, भारतीय क्रिकेटर।

1951 - राजनाथ सिंह, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री।

1934 - रजनीकांत अरोल - भारतीय समाज सेवी थे। 10 जुलाई को हुए निधन 2014 - ज़ोहरा सहगल - प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं रंगमंच कलाकार थीं।

1971 - भिखारी ठाकुर, भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार।

1927 - सर गंगा राम - प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक थे।

