06 जून : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 6 जून वर्ष का 157 वाँ (लीप वर्ष में यह 158 वाँ) दिन है। साल में अभी और 208 दिन शेष हैं। 6 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1995 - पाकिस्तान में बाल अपराधियों को कोड़े मारने अथवा उनकी फ़ांसी की सज़ा प्रतिबंधित की गई।

1997 - बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड ने 'बिस्टेक' नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया।

2001 - शाही पर गोलियाँ दीपेन्द्र ने ही चलाई थीं, प्रत्यक्षदर्शी रिश्तेदार राजीव शाही का प्रेस में बयान।

2002 - इस्रायली सेना ने रामल्ला में फ़िलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के मुख्यालय पर हमला किया।

2004 - भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का निधन।

2005 - ईरान गैस पाइप लाइन योजना पर भारत और पाकिस्तान में सहमति।

2007 - दक्षिण अफ़्रीका की नस्ल विरोधी नेता विनी मैडिकिजेला मंडेला के कनाडा प्रवेश पर रोक।

2008 - कर्नाटक में बी. एस. येदयुरप्पा की अगुवाई वाली बीजेपी की पहली सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जापानी लैव कीबो ने कार्य करना शुरू किया। 6 जून को जन्मे व्यक्ति 1891 - मास्ति वेंकटेश अय्यंगार - 'कन्नड कहानी के प्रवर्तक' और ’कन्नड की संपत्ति’ के रूप में ख्याति प्राप्त कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक और आलोचक थे।

1930 - सुनील दत्त, हिन्दी फ़िल्म अभिनेता।

1936 - डी. रामानायडू, प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता।

1939 - गुरबचन सिंह रंधावा - भारत के प्रसिद्ध एथलीट।

1924 - एस. आर. बोम्मई - जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ थे।

1901 - सुकर्णो - इण्डोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे।

1884 - शौक़ बहराइची, प्रसिद्ध शायर।

1829 - ह्यूम, ए. ओ. - एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज़ अधिकारी थे।

1968 - अरविंद केजरीवाल - दिल्ली के सातवें मुख्यमंत्री तथा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता।

1955 - वेद प्रकाश शर्मा - हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार।

1919 - राजेन्द्र कृष्ण- हिन्दी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार।

1881 - गिरिधर शर्मा नवरत्न - हिंदी भाषा के साहित्यकार थे।

1699 - आलमगीर द्वितीय - 16वाँ मुग़ल बादशाह था, जिसने 1754 से 1759 ई. तक राज्य किया। 6 जून को हुए निधन 1986 - मास्ति वेंकटेश अय्यंगार - 'कन्नड कहानी के प्रवर्तक' और ’कन्नड की संपत्ति’ के रूप में ख्याति प्राप्त कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक और आलोचक थे।

1967 - कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह - सामाजिक कार्यकर्त्ता।

1982 - डी. देवराज अर्स - कर्नाटक के 8वें मुख्यमंत्री थे।

1957 - रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे - दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे। 6 जून के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव घल्लूघारा दिवस (पंजाब)

अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.) स्थापना दिवस।

