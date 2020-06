09 जून : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 9 जून वर्ष का 160 वाँ (लीप वर्ष में यह 161 वाँ) दिन है। साल में अभी और 205 दिन शेष हैं। 9 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1964 - लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने।

1999 - कुली ओडैजो (द. अफ़्रीका) माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण तथा उत्तर दोनों छोर से चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला बनीं, युगोस्लाविया एवं नाटो के बीच कोसोवो में सर्बियाई सैनिक वापस बुलाने पर सहमति।

2001 - ईरान में मोहम्मद ख़ातमी की पुन: जीत, बेनजीर भुट्टो को तीन साल की सज़ा।

2006 - म्यूनिख में विश्व कप फ़ुटबाल की रंगारंग शुरुआत।

2008 - केन्द्रशासित क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ को तम्बाकू मुक्त घोषित किया। अमेरिका की एक ऊर्जा कम्पनी ने पवन ऊर्जा के टरबाइन निर्मित करने वाली कम्पनी सुजलान एनर्जी लिमिटेड के 160 मेगावाट्स ख़रीदने का आर्डर रद्द कर दिया। फ़िल्म अभिनेता शाहरुख ख़ान ने नौवें इंटरनेशनल इण्डियन फ़िल्म एकेडमी (आईफ़ा) पुरस्कार समारोह में फ़िल्म 'चक दे इण्डिया' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 9 जून को जन्मे व्यक्ति 1913 - चौधरी दिगम्बर सिंह - स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध नेता।

1949 - किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला आई.पी.एस।

1975 - अमीषा पटेल, बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री।

1981 - अनुष्का शंकर, भारतीय संगीतकार।

1985 - सोनम कपूर, बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री।

1931 - नंदिनी सत्पथी - उड़ीसा की महिला मुख्यमंत्री तथा लेखिका।

1912 - वसन्त देसाई - भारतीय सिनेमा जगत् के प्रसिद्ध संगीतकार थे।

1909 - लक्ष्मण प्रसाद दुबे - छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक।

1933 - अजित शंकर चौधरी - सुप्रसिद्ध भारतीय कवि, संस्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा सहृदय समीक्षक थे। 9 जून को हुए निधन 1900 - बिरसा मुंडा - आदिवासी नेता और लोकनायक।

1931 - हरि किशन सरहदी - भारत के प्रसिद्ध शहीद स्वतंत्रता सेनानी।

1934 - दिनेश चंद्र मजूमदार - भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारी।

1936 - अब्बास तैयबजी - भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी थे।

1990 - असद भोपाली - प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे।

1991 - राज खोसला - हिंदी फ़िल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक थे।

1993 - सत्एन बोस, हिन्दी चलचित्र निर्देशक (चलती का नाम गाड़ी)

1995 - एन.जी. रंगा - भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सांसद तथा प्रसिद्ध किसान नेता।

