इस वीडियो से लें सोशल डिस्टेन्सिंग की सीख, इंटरनेट पर लोग कर रहे हैं सलाम

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ केरल का यह वीडियो लोगों को सोशल डिस्टेन्सिंग के लिए जागरूक कर रहा है। वीडियो ने बताया सोशल डिस्टेन्सिंग जरूरी है।

कोरोना वायरस को काबू में करने और इससे मुक्ति पाने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेन्सिंग ही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कई बार देशवासियों से सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने की अपील कर चुके हैं। अब केरल का यह वीडियो आपको फिर से सोशल डिस्टेन्सिंग की अहमियत को समझने की ओर ले जाएगा।

हुआ कुछ यूं सड़क किनारे फुटपाथ पर लेते एक बेसहारा युवक ने सोशल डिस्टेन्सिंग कुछ यूं पालन किया कि इंटरनेट पर लोग उसे सलाम कर रहे हैं। युवक फुटपाठ पर लेटा हुआ था, तभी उधर से गुज़र रहे पुलिस वाले उस युवक की तरफ खाना लेकर बढ़े, लेकिन तभी युवक के रिएक्शन ने सबका दिल जीत लिया।

जैसे ही पुलिसकर्मी उसे पास पहुंचे युवक फौरन ही खड़ा हो गया और पुलिसकर्मियों को दूर रहने के लिए बोला। जब पुलिसकर्मी थोड़ा दूर हुए तो युवक ने अपने से कुछ दूरी पर जमीन पर एक निशान बनाया और पुलिसकर्मियों से खाना वहीं छोड़ देने के लिए कहा।

युवक की बात मानते हुए पुलिसकर्मियों ने खाना उसी जगह रख दिया। ट्वीटर पर यह वीडियो जिया सूर्या नाम की एक यूजर ने शेयर किया है, जिसे अब तक 1 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है।

कोरोना वायरस के चलते बने इस माहौल के बीच केरल पुलिस की भी तारीफ करनी होगी जो इस तरह लगातार लोगों की सेवा में लगी हुई है। केरल में कोरोना वायरस के कुल 364 मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य में 124 लोग इससे रिकवर भी हो चुके हैं।

शुक्रवार तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 7347 तक पहुँच गए हैं, जबकि देश में 695 लोग इससे रिकवर हुए हैं। Also Read कोरोनावायरस का असर! ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अपग्रेड ने मार्च में जोड़े 4000 लर्नर्स

