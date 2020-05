02 मई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 2 मई वर्ष का 122 वाँ (लीप वर्ष में यह 123 वाँ) दिन है। साल में अभी और 243 दिन शेष हैं। 2 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1519 - महान चित्रकार लिओनार्दो दा विंची का निधन।

1921 - पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, और ऑस्कर अवॉर्ड से अलंकृत फ़िल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजित रे का जन्म।

1924 - नीदरलैंड ने सोवियत संघ को मान्यता देने से इनकार कर दिया।

1933 - जर्मनी में हिटलर ने मजदूर संघों पर प्रतिबंध लगा दिया।

1945 - इटली में मौजूद जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

1949 - महात्मा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई शुरू।

1950 - फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित अपने उपनिवेश चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंपा।

1952 - दुनिया के पहले जेट विमान डी हैविलैंड ने लंदन से जोहानिसबर्ग के बीच पहली उड़ान भरी।

1986 - सं.रा. अमेरिका की 30 वर्षीया एन. बैन्क्राफ़ उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला बनीं।

1997 - ब्रिटेन में 18 वर्षों बाद लेबर पार्टी सत्ता में, उसके नेता टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने।

1999 - मिरया मोस्कोसो पनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त।

2002 - पाकिस्तान के इंजामामुल हक ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 329 रन बनाये।

2003 - भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को फिर जोड़ने का ऐलान किया। यह रिश्ते दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकी हमले के बाद तोड़ दिए गए थे।

2004 - मारेक बेल्का पोलैंड के नये प्रधानमंत्री बने।

2008 - अनिल अम्बानी ग्रुप की फर्म रिलायंस पावर लिमिटेड ने इण्डोनेशिया में तीन कोयला खदानों का अधिग्रहण किया। ब्रिटेन के स्थानीय चुनाव में सत्तारुढ़ लेबर पार्टी की हार हुई। अमेरिका ने म्यांमार पर नए प्रतिबन्ध लगाये।

2010 - सेबी का प्राथमिक पूंजी बाज़ार में नए इश्युओं की ख़रीद के लिए आवेदन करते समय संस्थागत निवेशकों को भी खुदरा निवेशकों की तरह शत प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश प्रभावी हो गया। 2 मई को जन्मे व्यक्ति 1929 - विष्णु कांत शास्त्री - भारतीय राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार थे। जिग्मे दोरजी वांग्चुक - भूटान के तीसरे राजा थे।

1922 - विल्सन जोन्स - भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे।

1921 - सत्यजित राय ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फ़िल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक। 2 मई को हुए निधन 1519 - लिओनार्दो दा विंची, इटलीवासी, महान चित्रकार।

1975 - पद्मजा नायडू - प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री।

1985 - बनारसीदास चतुर्वेदी- प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार।

