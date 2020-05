26 मई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 26 मई वर्ष का 146 वाँ (लीप वर्ष में यह 147 वाँ) दिन है। साल में अभी और 219 दिन शेष हैं। 26 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1822 - नार्वे में चर्च में आग लग जाने के कारण 122 लोगों की मौत हो गई थी।

1926 - हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल में एक बड़े आतंक का अंत हुआ। आतंक एक नरभक्षी तेंदुए का था, जिसे नौसिखिए शिकारियों ने नरभक्षी बना दिया।

1950 - ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को खत्म कर दिया गया। इससे पहले हर व्यक्ति को पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया जाता था।

1983 - 7.7 रिएक्‍टर स्‍केल से जापान में आए भूकंप में 104 लोगों की मौत हो गई थी।

1998 - जापान के सम्राट अकीहितो ने आज ही के दिन ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस के राज भोज में कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके देश की ओर से दी गई यातनाओं का उन्हें बहुत दुख है। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 50,016 ब्रिटिश सिपाहियों को बंदी बनाया था जिनमें से 12,433 की या तो मौत हो गई या उन्हें कैद में मार दिया गया।

2000 - दक्षिण लेबनान से इसराइली सुरक्षा बलों के हटने पर लाखों हिज़बुल्लाह समर्थकों ने अपने नेता शेख़ हसन नसरल्लाह के साथ विजय रैली निकाली।

2002 - चीन का विमान समुद्र में गिरा, 225 लोग मरे।

2006 - विज्ञान जगत् में एक शोध के मुताबिक एड्स का विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले चिपैंजिओं से फैला है।

2007 - भारत और जर्मनी के मध्य रक्षा समझौता सम्पन्न।

2008 - भारतीय स्टेट बैंक ने फ़सल ऋण बीमा को 50 हज़ार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज व खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की। मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु फ़ीनिक्स यान मंगल ग्रह पर उतरा। नेपाल सरकार ने नरेश ज्ञानेन्द्र के नारायणहिती महल को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया। कान फ़िल्म महोत्सव में फ़्रांसीसी फ़िल्म 'द क्लास एंतरे लेसमुर्स' को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का 'पाल्मे डी केयर' पुरस्कार प्रदान किया गया।

2010 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी.एस.चौहान और न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने शादी किए बगैर एक साथ रहने वाले प्रेमी युगलों की संतानों को को भी अपने मां-बाप की ओर से अर्जित सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार स्वीकार किया। न्यायालय ने साथ ही उन्हें परंपरागत पैतृत संपत्ति पर उनके अधिकार को अस्वीकार किया। 26 मई को जन्मे व्यक्ति 1912 - छगनराज चौपासनी वाला - प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक।

1940 - सरताज सिंह - 'भारतीय जनता पार्टी' (भाजपा) के नेता।

1946 - अरुणा रॉय - भारत की उन महिलाओं में से एक, जो बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ राजनीतिज्ञ भी हैं।

1983 - सुशील कुमार पहलवान - 'बीजिंग ओलिंपिक' खेलों में भारत के लिए 'कांस्य पदक' जीता।

1937 - मनोरमा (तमिल अभिनेत्री) - दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री। 26 मई को हुए निधन 2017 - के. पी. एस. गिल - पंजाब के दो बार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रहे थे।

1986 - श्रीकांत वर्मा - हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ। 26 मई के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव राष्ट्रीय धातु दिवस।

(Edited by रविकांत पारीक)

