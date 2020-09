Pioneer इंडिया ने लॉन्च किए अमेज़न एलेक्सा फीचर से लैस तीन हेड यूनिट रिसीवर, कार इन्फोटेनमेंट क्षेत्र में क्रांति साबित होंगे

कार इंफोटेनमेंट क्षेत्र में अग्रणी कंपनी पायनियर (Pioneer) ने एलेक्सा फीचर से लैस 3 कार एवी रिसीवर लॉन्च किए हैं, जिनके नाम है, DMH-Z6350BT (6.8 इंच कार स्टीरियो), DMH-ZS9350BT (9-इंच कार स्टीरियो) और DMH-ZF9350BT (9-इंच फ्लोटिंग डिस्प्ले कार स्टीरियो)।

हालांकि इन उत्पादों के कीमतों की घोषणा अभी नहीं कि गई है, लेकिन उनकी उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अमेज़न एलेक्सा के साथ बनाई गई एवी रिसीवर मल्टीटास्किंग नई कार के लिए उत्कृष्ट हैं। इससे बिना किसी दिक्कत के ड्राइविंग का अनुभव प्राप्त होगा। इसके निर्माण के दौरान विभिन्न प्रकार की कारों और उपयोगकर्ताओं की तीन अत्याधुनिक रिसीवरों का लॉन्च करना उस दिशा में एक मजबूत कदम है। अमेज़न एलेक्सा फीचर होने के कारण उपयोगकर्ता सीधे पायनियर डीएमएच रिसीवर के माध्यम से एलेक्सा से बात कर सकता है। ग्राहक एलेक्सा को अपनी शॉपिंग कार्ट में आइटम जोड़ने, संगीत बजाने, समाचार सुनने, मौसम की जांच करने, स्मार्ट घरेलू उपकरणों को नियंत्रित करने और बहुत कुछ करने के लिए कह सकता है। फोटो साभार: pioneer_india एलेक्सा की तकनीक उसे हमेशा होशियार रखती है, जिससे वह आदेशों को सही उपकरणों तक वितरित करती है। डीएमएच रिसीवर के साथ एलेक्सा का उपयोग करना बहुत ही सरल है और इसमें हाथों की जरूरत नहीं है। आप बस सवाल पूछें, और एलेक्सा तुरंत जवाब देगा। उत्पादों की विशेषताएं व यूएसपी एलेक्सा फीचर होने के कारण आप संगीत सुन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑडियोबुक चला सकते हैं, समाचार की सुन कर सकते हैं, मौसम की जांच कर सकते हैं, स्मार्ट घरेलू उपकरणों को नियंत्रित कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए स्टेयरिंग से हाथ भी नहीं हटाना पड़ेंगा और न ही सड़क से आंखों को हटाना पड़ेगा।

Apple CarPlay की मदद से आप अपने मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अन्य मनोरंजनो का आनंद ले सकते हैं।

एंड्रॉइड ऑटो स्वचालित रूप से उपयोगी जानकारी लाता है और इसे सरल कार्डों में व्यवस्थित करता है जो बस जरूरत पड़ने पर दिखाई देते हैं। विकर्षणों को कम करके Android Auto ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों के लिए अलग-अलग स्क्रीन DMH-Z6350BT DMH-Z6350BT 6.8 "Capacitive Type WVGA डिस्प्ले स्क्रीन पर मैप को देखना आसान बनाती है। आप अपने स्मार्ट फोन से रिसीवर को चला सकते हैं और इंटरनेट पर वीडियो और संगीत चालू कर सकते हैं।

DMH-ZS9350BT DMH-ZS9350BT 9 "Capacitive Type HD डिस्प्ले स्क्रीन पर मैप को देखना आसान बनाती है। न्यू मैकेनिकल डिजाइन पैनल को मुख्य यूनिट से अलग इंस्टॉल करने की सुविधा है। इंस्टॉलेशन के लिए आपके विकल्पों का विस्तार करता है। आप अपने स्मार्ट फोन के साथ रिसीवर को टीथर कर सकते हैं और इंटरनेट पर वीडियो और संगीत चालू कर सकते हैं।

DMH-ZF9350BT DMH-ZF9350BT 9 "Capacitive Type HD डिस्प्ले स्क्रीन देखने का एक शानदार अनुभव प्रदान करता है, जो स्क्रीन पर मैप को देखना आसान बनाती है।

Disclaimer - अमेज़न, एलेक्सा और सभी संबंधित लोगो इसके सहयोगियों के Amazon.com, Inc. के ट्रेडमार्क हैं।

