पबजी समेत 118 ऐप्स पर सरकार ने लगाया बैन, तीसरी बार सरकार ने उठाया है बड़ा कदम

लद्दाख में चीन के साथ बढ़ गए तनाव के बीच भारत में लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी मोबाइल समेत 118 अन्य अधिक चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार के बयान के अनुसार, यह कदम भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा और सुरक्षा के हित में लिया गया है।

गौरतलब है कि रिपोर्टों के अनुसार भारत में करीब पबजी के 33 मिलियन सक्रिय खिलाड़ी हैं, जबकि कुछ 13 मिलियन दैनिक यूजर्स इसे खेलते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार मोबाइल गेम को अन्य ऐप्स के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत बैन किया है, जिसके तहत इन ऐप्स से देश की सुरक्षा को खतरा बताया गया है।

सरकार की ओर से जारी बयान में यह बयान में कहा गया कि यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक लक्षित कदम है।

मंत्रालय के अनुसार उसे एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर कुछ मोबाइल ऐप द्वारा भारत के बाहर सर्वर पर उपयोगकर्ता डेटा को भेजने और उसके दुरुपयोग के बारे में कई शिकायतें मिली थीं।

