पबजी बैन होने के बाद अब इन गेम्स को करें ट्राई, मिलेगा पबजी से भी बढ़िया अनुभव

पबजी के बैन होने के बाद मोबाइल गेमिंग के दीवानों के लिए अभी भी कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जो आसानी से पबजी की जगह ले सकते हैं। पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 को पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार जून से लेकर अब तक तीन बार में करीब 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुकी है। गौरतलब है कि मोबाइल गेमिंग क्षेत्र में क्रांति लाने वाले पबजी गेम के बैन हो जाने से इस खेल के दीवाने युवाओं में खासी निराशा देखी जा रही है।

पबजी के बैन होने के बाद मोबाइल गेमिंग के जो दीवाने इसके विकल्प की तलाश कर रहे उनके लिए हम काम आसान कर देते हैं। यहाँ हम आपको उन विकल्पों के बारे में बता रहे हैं जो पबजी के बैन होने के बाद इस गेम की जगह आसानी से ले सकते हैं और गेमर्स को उनके अनुभव में भी कोई कमी भी महसूस नहीं होगी। Call Of Duty Mobile कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल (Call Of Duty Mobile) या COD को पबजी का सबसे करीबी विकल्प माना जाता है। वैसे तो यह गेम पबजी से काफी पुराना है, लेकिन इसके मोबाइल वर्जन को काफी बाद में लांच किया गया था। बेहतरीन ग्राफिक्स, शानदार गेमप्ले और दिलचस्प मिशन के साथ ये गेम आपको हर एंगल से अपनी ओर आकर्षित करेगा।

यह गेम Android और iPhone दोनों ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस गेम को महज गूगल प्लेस्टोर पर 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। Fortnite फोर्टनाइट में भी पबजी जैसी ही कुछ समानताएं हैं। इस गेम को खेलते हुए आपको हथियार और कार मिलती रहती हैं। मोबाइल गेम में कई मैप भी दिये गए हैं। बीते दिनों में हुए कुछ विवादों के बाद फोर्टनाइट अब प्लेस्टोर पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप इसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स से डाउनलोड कर सकते हैं।

Garena Free Fire इस सेगमेंट भी Garena Free Fire भी काफी लोकप्रिय है। इस गेम में आपको पबजी से मिलते जुलते हुए कई फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यह गेम भी गेम Android और iPhone दोनों ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है। ग्राफिक्स के मामले में इस गेम में आपको संतोष करना पड़ सकता है, हालांकि गूगल प्ले स्टोर पर 4.1 रेटिंग के साथ इस गेम को 50 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। Knives Out Knives Out भी आपको पबजी वाला अनुभव दिला सकता है। इस गेम को 2017 में लांच किया गया था। इस गेम में भी एक बार में 100 से अधिक प्लेयर्स खेल सटे हैं और गेम के ग्राफिक्स भी काफी शानदार हैं। गूगल प्ले स्टोर पर यह गेम 80 एमबी के साइज़ के साथ मौजूद है। इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर 3.4 की रेटिंग मिली हुई है, जबकि इसे अब तक 10 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। Ark: Survivial Evolved Ark: Survivial Evolved सूची के अन्य बैटल रॉयल गेम्स से काफी अलग है क्योंकि इसमें आपका सामना डायनासोर से होता है। गेम में 80 से अधिक डायनासोर हैं, जिन्हे आप ट्रेन भी कर सकते हैं। ये डायनासोर जमीन, पानी और हवा और अंडरग्राउंड मौजूद हैं। गेम में आप सोलो या स्क्वाड के साथ खेल सकते हैं।

इस गेम को एप्पल के ऐप स्टोर पर 4.5 की रेटिंग मिली है, जबकि गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4 की रेटिंग मिली है। यह गेम दोनों ही डिवाइस के लिए लगभग 2 जीबी का है।

