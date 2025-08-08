क्राफ्टन इंडिया (KRAFTON India) ने सामुदायिक सहयोग, रचनात्मकता और जमीनी स्तर पर नवाचार के जज़्बे को प्रदर्शित करते हुए डिजिटल स्टोरीटेलिंग ‘बियॉन्ड बैटलग्राउंड्स’ (Beyond Battlegrounds) की शुरुआत की है. यह पहल BGMI के उत्साही और जुनूनी प्रशंसकों के माध्यम से भारतीय गेमिंग को जीवंत तरीके से प्रस्तुत करती है. इस पहल की अगुवाई राजस्थान के श्रीगंगानगर के 28-वर्षीय रेलवे तकनीशियन करण कारगवाल कर रहे हैं. करण ने तमाम मुश्किलों के बावजूद, अपने घर की छत पर ही आइकॉनिक BGMI बग्गी का पूरी तरह से फंक्शनल और फुल-स्केल रेप्लिका तैयार किया है.

इसे तैयार करने के पीछे करण की कई हफ्तों की मेहनत है. करण ने बेकार पड़ी धातुओं, कुछ अन्य औजारों के हिस्से-पुर्जों, तथा अपनी पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन, वेल्डिंग टूल्स और एक फोन कैमरे की मदद से इसे तैयार किया हैं जो वास्तव में, पसंदीदा इन-गेम व्हीकल के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है. करण के पास इंजीनियरिंग या डिजाइन की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं है, वह भारतीय रेलवे में पूर्ण-कालिक तकनीशियन के तौर पर काम करते हैं. लेकिन अपने संकल्प, गेमिंग से मोहब्बत और परिजनों से मिले सपोर्ट की बदौलत इसे तैयार कर दिखाया.

करण कारगवाल ने बताया, “मैं काम के बाद अपने मनोरंजन के लिए BGMI खेलता था लेकिन तब मुझे यह ख्याल नहीं आया था कि किसी दिन मैं कुछ ऐसा वास्तविक करूंगा. खेलने और रोज़मर्रा की जिंदगी के बीच, एक दिन इसका विचार मुझे आया और फिर तो मैं इसे पूरा करके ही माना. यह बग्गी केवल धातु और पहियों से नहीं बनी, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब जुनून और मकसद मिलते हैं, तो ऐसे सपने भी साकार हो उठते हैं. मैं अपने परिजनों, अपने फॉलोअर्स और BGMI का आभारी हूं जिन्होंने एक छोटे से शहर की इस घटना को देशभर तक पहुंचाया.”

इस बग्गी को तैयार करने की स्टोरी बयां करने वाली करण की रील ने तहलका मचा दिया. उनके 22,000 फॉलोअर्स ने उनके इस महत्वाकांक्षी सफर में उनका भरपूर साथ दिया. इनमें से 95% फॉलोअर्स टियर 2, 3 और 4 से आते हैं. इतनी बड़ी कम्युनिटी का प्यार देखकर, BGMI ने भी साथ दिया और करण को फिनिश लाइन तक पहुंचाने के लिए हाथ बढ़ाया, इस तरह बियॉन्ड बैटलग्राउंड की शुरुआत हुई. यह उन क्रिएटर्स पर रोशनी डालने वाला प्रयास है जो गेमिंग की प्रेरणा को जूनून और पहचान की ताकत से लैस वास्तविक दुनिया की अभिव्यक्ति में बदल डालना चाहते हैं.

सौरभ शाह, हेड ऑफ पीपल ऑपरेशंस, क्राफ्टन इंडिया ने कहा, “भारत में गेमिंग अब कोई सीमित रूचि वाला क्षेत्र नहीं रहा. यह एक मूवमेंट बन चका है, जिसे छोटे शहरों के क्रिएटर्स आगे बढ़ा रहे हैं. हम इस बदलाव के सिर्फ गवाह नहीं हैं – हम इसके समर्थक भी हैं. करण की बग्गी केवल एक निर्माण नहीं है – बल्कि इस बात की सूचक है कि गेमिंग किस तरह से उन स्थानों पर महत्वाकांक्षा, रचनात्मकता और पहचान को बढ़ावा दे रही है जिस ओर दुनिया की शायद कभी नज़र नहीं पड़ती.”

यह कैम्पेन क्रॉफटन की समावेशी और एक ऐसा विकेंद्रित गेमिंग इकोसिस्टम तैयार करने की दीघर्कालिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें जमीनी स्तर के क्रिएटर्स आगे बढ़ सकें.