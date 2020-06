Jio लेकर आया धमाकेदार ऑफर, जानें कैसे एक साल तक इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं कंटेंट

कई डेटा प्लान्स लॉन्च करने के बाद, रिलायंस जियो ने एक पैकेज डील देना शुरू कर दिया है जिसमें एक साल तक Disney+ Hotstar VIP सदस्यता शामिल होगी। यह पहली बार होगा जब Jio ग्राहकों को 399 रुपये में वार्षिक Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन देगा। क्रिकेट, प्रीमियर लीग और फॉर्मूला 1 सहित एक्सक्लुज़िव हॉटस्टार स्पेशल और लाइव स्पोर्ट्स के अलावा, यह Disney+ शो, फिल्मों और बच्चों के लिए कंटेंट तक पहुंच लाएगा। Jio लेकर आया धमाकेदार ऑफर, एक साल तक इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में देख सकते हैं कंटेंट (फोटो साभार: YourStory Design Cell) Jio ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन को एक साल के लिए पेश करने की तैयारी की है। हालाँकि, इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या पैकेज की सदस्यता स्पेशल प्लान तक ही सीमित रहेगी। साथ ही, ऑपरेटर ने ऑफ़र की लॉन्च तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। टीज़र बैनर पर, यह बताया गया है कि पैकेज "जल्द ही आ रहा है (कमिंग सून)।"

Disney+ Hotstar VIP सदस्यता भारतीय टीवी शो के लेटेस्ट एपिसोड की सुबह 6 बजे तक दैनिक पहुँच प्रदान करती है। इसमें नए भारतीय फिल्म प्रीमियर, Disney+ का कंटेंट और एक्सक्लुज़िव हॉटस्टार स्पेशल भी शामिल हैं।

पिछले महीने, एयरटेल ने 401 रुपये में एक साल के लिए Disney+ Hotstar VIP सदस्यता वाला प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान में 3 जीबी हाई-स्पीड स्टोरेज और 28 दिन की वैधता शामिल है।

Jio अपने प्रीपेड ग्राहकों को Disney+ Hotstar VIP जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की एक साल तक फ्री सेवाएं पेशकश करके एयरटेल को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। कंपनी के पास हॉटस्टार प्रीमियम के लिए पूर्व में जारी सदस्यताएँ हैं। इससे पहले 2016 में इसने कथित तौर पर अपने ग्राहकों को Jio Play के माध्यम से हॉटस्टार प्रीमियम सदस्यता की पेशकश की। इसके अलावा, Jio Fiber यूजर्स को हाल ही में JioTV + ऐप के माध्यम से Disney+ Hotstar प्रीमियम सदस्यता प्राप्त हुई।

चूंकि कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण देश में लॉकडाउन लागू है, इसलिए रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को लुभावने ऑफर्स की पेशकश कर अपने यूजर-बेस को बढ़ाने की कवायद शुरू की हैं।

(Edited by रविकांत पारीक)

