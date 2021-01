गणतंत्र दिवस के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप!

गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रत्येक भारतीय के लिए देशभक्ति के क्षण हैं। हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस भारत के संविधान की स्थापना का टोकन है और भारत को स्वतंत्र देश बनाने के लिए संघर्ष करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है।





भारत के 72 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इस ऐतिहासिक दिन के बारे में हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं, जो शायद आप नहीं जानते होंगे।

1. इस दिन, भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान को नवंबर 1949 में नए स्वतंत्र देश के लिए एक नए संविधान के प्रारूपण के विशिष्ट कार्य के लिए चयनित डॉ. बीआर अंबेडकर के नेतृत्व में 299 प्रतिनिधियों के एक समूह ने चुना था।





2. इस दिन से पहले 26 जनवरी, 1950 को, भारत के राष्ट्राध्यक्ष एक नियुक्त गवर्नर-जनरल थे, न कि (अप्रत्यक्ष रूप से) निर्वाचित राष्ट्रपति। इस दिन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।





3. 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड भी हुई।





4. इस दिन, चार परमवीर चक्र जम्मू और कश्मीर के ऑपरेशन के दौरान वीरता के लिए दिए गए थे। उनमें से दो मेजर सोमनाथ शर्मा, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता, और नायक जदुनाथ सिंह के लिए मरणोपरांत पुरस्कार थे। कैप्टन राम राघोबा राणे, हवलदार करम सिंह ने व्यक्तिगत रूप से अपने परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त किए।





5. भारतीय वायु सेना के 100 से अधिक विमानों ने परेड के बाद उड़ान भरी। फ्लाई पास्ट में हार्वर्ड्स, डकोटा, लिबरेटर्स, टेंपरेस्ट, स्पिटफायर और जेट विमानों ने भाग लिया।





6. रॉयल शब्द रॉयल एयर फोर्स से हटा दिया गया था और यह इस दिन भारतीय वायु सेना बन गया।





7. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया।





8. तत्कालीन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि थे।





9. सारनाथ में अशोक स्तंभ से शेर का सिर औपचारिक रूप से उसी दिन राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था।





10. 1963 में इस दिन मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था।





11. भारतीय संविधान की दो प्रतियाँ हस्तलिखित थीं, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में।





12. संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केसेज में संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियां रखी गई हैं।





13. हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जब भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।





14. गणतंत्र दिवस समारोह तीन दिनों तक चलता है, जो हर साल 29 जनवरी को आयोजित एक सैन्य समारोह ‘Beating the Retreat’ के साथ समाप्त होता है। यह पहली बार 1950 के दशक में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स द्वारा शुरू किया गया था। शाम का समापन भजन Abide with Me के साथ होता है, जो महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन था।





15. भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भागों, 12 अनुसूचियों और 97 संशोधनों में 448 लेखों को शामिल किया गया है, और इसे एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है।