07 सितंबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 7 सितंबर वर्ष का 250 वाँ (लीप वर्ष में यह 251 वाँ) दिन है। साल में अभी और 115 दिन शेष हैं। 7 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1701 - जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1902 - ऑस्ट्रेलिया में भयानक सूखा पड़ने के बाद देश भर के लोगों ने वर्षा के लिए एक साथ ईश्वर से प्रार्थना की।

1906 - बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना हुयी।

1923 - विएना में इंटरपोल की स्थापना।

1931 - लंदन में गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हुआ।

1943 - टेक्सास के ह्यूस्टन में एक होटल में आग लगने से 45 लोगों की मौत।

1950 - हंगरी में सभी मठों काे बंद किया गया।

1965 - चीन ने घोषणा की कि वह भारतीय सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को सुदृढ़ करेगा।

1977 - इथोपिया ने सोमालिया के साथ राजनयिक संबंध तोड़े।

1998 - अंतर संसदीय यूनियन (आई.पी.यू.) का 100वां सम्मेलन मास्को में प्रारम्भ।

1999 - एथेंस में 5.9 तीव्रता के भूकंप से 143 लोगों की मौत हो गयी और 500 से अधिक घायल हो गए तथा 50,000 लोग बेघर हो गए।

2002 - इयाजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के नये राष्ट्रपति बने।

2004 - फिजी के विजय सिंह टाइगर वुड्स को पीछे छोड़कर विश्व के नम्बर एक गोल्फ़र बने।

2005 - तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच रिपोर्ट पेश।

2005 - मिस्र में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ।

2006 - बेरेंट्स सागर में रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में आग लगने से चालक दल के दो सदस्यों की मौत।

2008 - भारत-अमेरिका परमाणु करार के तहत एन.एस.जी. के 45 सदस्यों ने भारत को अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट दी। बंगाल के राज्यपाल गोपालकृष्ण गाँधी, राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य व तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के बीच सिंगूर में टाटा मोटर्स के मामले में सहमति बनी। कनाडा ने जोसेफ केरोन को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। खगोलविदों ने हमारी आकाश गंगा के बीचोबीच मौजूद विशालकाय ब्लैकहोल ने अन्दर साफ-साफ देखने में सफलता पाई।

2009 - सूखे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने ग़ैर योजना ख़र्च में 10% की कटौती के आदेश दिये। भारत के पंकज आडवाणी ने विश्व पेशेवर बिलियडर्स का ख़िताब जीता। 55वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2007 में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का ख़िताब निर्देशक प्रियदर्शन की फ़िल्म 'कोजीवरम' को मिला।

2012 - दक्षिण-पश्चिम चीन में भूकंप से 64 लोग मारे गए और 715 घायल हो गये। 7 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1934 - सुनील गंगोपाध्याय - सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे।

1933 - इला रमेश भट्ट - अंतरराष्ट्रीय श्रम, सहकारिता, महिलाओं और लघु-वित्त आंदोलनों की सम्मानित नेता।

1950 - अनिल चौधरी - प्रसिद्ध लेखक, नाट्य निर्माता तथा निर्देशक।

1887 - गोपीनाथ कविराज- संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक।

1934 - बी. आर. इशारा- प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक।

1963 - नीरजा भनोट- अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका।

1917 - बानो जहाँगीर कोयाजी- भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक तथा परिवार नियोजन विशेषज्ञ।

1889 - शरत चन्द्र बोस- स्वतन्त्रता सेनानी।

1911 - टोडर ज़िकोव - बुल्गारिया के 36वें प्रधानमंत्री थे।

1826 - राजनारायण बोस - बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक थे। 7 सितंबर को हुए निधन 1998 - के. एम. चांडी - स्वतंत्रता सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।

2013 - रोमेश भंडारी - त्रिपुरा, गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे।

1997 - मोबुतु सेस सीको - जैरे के राष्ट्रपति थे। 7 सितंबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव राष्ट्रीय पोषाहार दिवस (सप्ताह)

