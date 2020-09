25 सितंबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 25 सितंबर वर्ष का 268 वाँ (लीप वर्ष में यह 269 वाँ) दिन है। साल में अभी और 97 दिन शेष हैं। 25 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1340 - इंग्लैंड और फ्रांस ने 'निरस्त्रीकरण संधि' पर हस्ताक्षर किये।

1524 - वास्कोडिगामा आखिरी बार वायसराय बनकर भारत आए।

1639 - अमेरिका में पहली 'प्रिंटिंग प्रेस' की शुरुआत।

1654 - इंग्लैंड और डेनमार्क ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1846 - अमेरिकी सेना ने मेक्सिको के मोंटेरी पर क़ब्ज़ा किया।

1897 - ब्रिटेन में पहली बस सेवा की शुरूआत हुई।

1911 - फ्रांसीसी युद्धपोत लिब्रीटे में टूलॉन हार्बर पर विस्फाेट से 285 लाेगों की मौत।

1981 - मध्य अमेरिकी देश बेलीज संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ।

1999 - आठवें सैफ खेलों का काठमांडू में उद्घाटन।

2000 - यमन में रिफ्ट वैली बुखार से 211 लोग मरे, सिडनी ओलम्पिक में 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक माइकल जॉनसन तथा केथीफ़्रीमेन ने जीता।

2001 - सऊदी अरब ने तालिबान मिलिशिया से संबंध तोड़ा।

2003 - गयूम ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव छठी बार जीता।

2006 - पाकिस्तान के 60 वर्ष के इतिहास में पहली बार सिंध के थारपाकर ज़िले के निवासी हिन्दू युवक दानेश को पाक सेना में शामिल किया गया। यमन के निवर्तमान राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह एक बार फिर देश के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित। अंतरिक्ष की सैर पर निकली ईरान की पहली महिला अनुशेह अंसारी ने देश के इतिहास में नया अध्याय रचा। दलाई लामा को भारतीय नागरिकता देने की मांग।

2007 - पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्‍व वाली नेपाली कांग्रेस (डेमोक्रेटिक) पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ।

2008 - चीन ने अंतरिक्ष यान ‘शेंझो 7’ का प्रक्षेपण किया।

2009 - भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग पाँच हज़ार करोड़ रुपये के हवाला नेटवर्क का भण्डाफोड़ किया। 25 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1914 - चौधरी देवी लाल - भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं भारतीय राजनीति के पुरोधा, किसानों के मसीहा, महान् स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के जन्मदाता।

1916 - दीनदयाल उपाध्याय, महान् चिंतक और संगठक।

1920 - सतीश धवन - भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक।

1925 - भाऊराव देवाजी खोब्रागडे - भारतीय भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिज्ञ थे।

1939 - फ़िरोज़ ख़ान - प्रसिद्ध अभिनेता एवं फ़िल्म निर्माता-निर्देशक।

1977 - दिव्या दत्ता - फ़िल्म अभिनेत्री। 25 सितंबर को हुए निधन 2010 - कन्हैया लाल नंदन- वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार।

2007 - जन कृष्णमूर्ति - 2001 से 2002 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।

1989 - सुदर्शन सिंह चक्र- साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी|

1990 - प्रफुल्लचंद्र सेन - बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता, गांधी जी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी थे।

1955 - रुक्माबाई - भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थीं।

