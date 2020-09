30 सितंबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 30 सितंबर वर्ष का 273 वाँ (लीप वर्ष में यह 274 वाँ) दिन है। साल में अभी और 92 दिन शेष हैं। 30 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1687 - औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर क़ब्जा किया।

1947 - पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल हुए।

1984 - उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार सीमाएँ खोली गईं।

1993 - भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में भूकम्प के कारण 10,000 हज़ार से अधिक लोग मारे गए एवं लाखों बेघर हो गए।

2001 - इस्रायल की आतंरिक मंत्रिपरिषद ने फ़िलिस्तीन के साथ हुए समझौते को मंजूरी दी।

2001 - कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव राव सिंधिया का निधन।

2002 - पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक मंदिर को तोड़ा, चीन ने भारत के साथ स्वेच्छा वार्ता को और सार्थक बनाने की इच्छा व्यक्त की।

2003 - विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप जीती।

2004 - चीनी दार्शनिक कन्फ़्यूशियस की 2555वीं जयंती मनाई गयी।

2005 - समाचार एजेंसी रायटर ने इराक में अमेरिकी सेना द्वारा पत्रकारों का दमन करने का आरोप लगाया।

2007 - परवेज मुशर्रफ़ को दुबारा वर्दी में राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए विपक्ष के 236 सांसदोंं-विधायकोंं ने त्यागपत्र दिया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम गांबरी ने विपक्षी नेता आंग सान सूकी और म्यांमार की सैनिक सरकार से मुलाकात की। पॉप स्टार शकीरा ने पेरू और निकारागुआ में भूकम्प से हुए तबाही के लिए 159.1 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की।

2009 - प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को वर्ष 2007 प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया।

2010 - इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक-एक हिस्सा देने का फैसला सुनाया। 30 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1837 - पंडित श्रद्धाराम शर्मा- हिन्दी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी।

1922 - ऋषिकेश मुखर्जी- भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक।

1970 - दीपा मलिक - भारत की शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी।

1861- गुरुजाडा अप्पाराव- प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार।

1962 - शान- भारतीय गायक।

1893 - वी. पी. मेनन - भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के सहयोगी थे। 30 सितंबर को हुए निधन 1955 - जेम्स डीन- हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता।

2001 - माधवराव सिंधिया - प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता।

1943 - रामानन्द चैटर्जी - पत्रकारिता जगत के एक पुरोगामी शख्सियत थे।

1994 - सुमित्रा कुमारी सिन्हा - भारतीय कवियित्री एवं लेखिका

1914 - अल्ताफ़ हुसैन हाली - अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार व कवि थे। ALSO READ 22 साल की इस लड़की का यह स्टार्टअप इस साल देगा 10 हज़ार से अधिक ग्लोबल इंटर्नशिप

India’s most prolific entrepreneurship conference TechSparks is back! With it comes an opportunity for early-stage startups to scale and succeed. Apply for Tech30 and get a chance to get funding of up to Rs 50 lakh and pitch to top investors live online.