शॉर्ट फॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म Seekho को सीरीज़ B फंडिंग में मिले 233 करोड़ रु

शॉर्ट फॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म Seekho ने सीरीज़ B फंडिंग राउंड में 28 मिलियन डॉलर (करीब 233 करोड़ रुपये) हासिल किए हैं. इस राउंड का नेतृत्व Bessemer Venture Partners ने किया है. इसके अलावा Goodwater Capital, Lightspeed Venture Partners और Elevation Capital ने भी निवेश किया.

कंपनी इस फंडिंग से नए कंटेंट फॉर्मेट लाएगी और AI-फर्स्ट सॉल्यूशन्स पर काम करेगी.

Seekho की शुरुआत साल 2020 में रोहित चौधरी, कीर्तय अग्रवाल और यश बनवानी ने की थी. यह प्लेटफॉर्म भारत के यूज़र्स को 3 से 5 मिनट के छोटे-छोटे वीडियो के ज़रिए सीखने का मौका देता है. इन वीडियो में करियर और सेल्फ-ग्रोथ से जुड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है. यहां लोग सीख सकते हैं कि डिजिटल सर्विस का उपयोग कैसे करें, बिज़नेस ऑपरेशन्स कैसे बेहतर बनाएँ, इंस्टाग्राम/यूट्यूब पर ग्रोथ कैसे करें, भाषा सीखें या सेल्फ-हेल्प से जुड़े टिप्स पाएं.

Seekho के फाउंडर रोहित चौधरी ने कहा, “हमारा मिशन है कि सीखना सभी के लिए आसान और मज़ेदार बने. चाहे भाषा हो, लोकेशन या बैकग्राउंड – हर कोई आसानी से सीख सके. Bessemer के जुड़ने से हमारा सपना और तेज़ी से पूरा होगा. हम ‘एजुटेनमेंट ऑन टैप’ को अगले 500 मिलियन भारतीयों तक पहुँचाना चाहते हैं.”

Bessemer Venture Partners के पार्टनर अनंत विदुर पुरी ने कहा, “भारत में 800 मिलियन+ स्मार्टफोन यूज़र्स हैं. लोग रोज़ाना 7-8 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं. अब शिक्षा भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है. Seekho की टीम भारत के सभी शहरों और टियर-2, टियर-3 इलाकों में लोगों को बेहतर और जानकारी से भरपूर जीवन देने की क्षमता रखती है.”

Seekho के पास अभी 2.5 करोड़ मासिक सक्रिय यूज़र्स (MAU) हैं. कंपनी का ग्रोथ रेट हर तिमाही 60% है. भारत में दो बड़े बदलाव Seekho को फायदा पहुँचा रहे हैं. पहला, लोगों की बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम, जिससे कंटेंट पर खर्च करने की आदत बढ़ रही है. दूसरा, UPI ऑटोपे का उभार, जिसने 800 मिलियन भारतीयों को सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी से जोड़ दिया है. इसी कारण भारत का सब्सक्रिप्शन मार्केट अब 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है. Seekho को इसमें बड़ा हिस्सा हासिल करने का मौका है.