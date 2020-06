3 सौ का स्किन लोशन मंगाया था, अमेज़न ने 19 हज़ार का ईयरबड भेज दिया, फिर जो हुआ वो और भी चौकने वाला है

पहले अमेज़न ने 3 सौ रुपये के बदले 19 हज़ार रुपये कीमत का ईयरबड भेज दिया और उसके बाद जो हुआ वो और चौकने वाला है। (चित्र: ट्विटर/@gautamrege)

कई बार ई कॉमर्स वेबसाइट्स से ऑनलाइन समान ऑर्डर करने के बाद लोगों ने ये दावे किए हैं कि उनके साथ ठगी हुई है यानी उन्होने जो समान उन्होने ऑर्डर किया था, उसके बदले उन्हे गलत और सस्ता समान मिल गया है और इस समस्या को लेकर उन्हे काफी परेशान भी होना पड़ता है, लेकिन इस बार इसके ठीक विपरीत एक मामला सामने आया है।

हुआ कुछ यूं कि एक शख्स ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न ने 3 सौ रुपये कीमत का स्किन लोशन ऑर्डर किया था, लेकिन जब ऑर्डर उसके घर पहुंचा तो उस बॉक्स में बोस कंपनी का ईयरबड था, जिसकी कीमत 19 हज़ार रुपये है।

गौतम रेगे नाम के इस ग्राहक ने इस मामले की जानकारी जब अमेज़न को दी, तो अमेज़न का जवाब और भी चौकाने वाला था। कंपनी का कहना है कि ये आइटम नॉन-रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता है।

गौतम ने ट्विटर पर इसकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “3 सौ रुपये के स्किन लोशन के बदले मुझे बोस वायरलेस ईयरबड मिला। अमेज़न सपोर्ट ने मुझे इसे अपने पास रखने के लिए कहा क्योंकि यह नॉन रिटर्नेबल है।”

ट्विटर पर गौतम के इस ट्वीट को लोग खूब पसंद करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। गौतम के इस ट्वीट को अब तक 34 सौ से अधिक बार रीट्वीट और 17 हज़ार से अधिक बार लाइक किया जा चुका है।

गौतम का यह ट्वीट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और ट्वीट पर कमेन्ट करते हुए लोग अब मज़ाकिया लहजे में गौतम से उस स्किन लोशन का लिंक मांग रहे हैं।

