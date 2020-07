जल्द ही आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी अन्तरिक्ष की गंध

पीयर्स ने अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए यह गंध विकसित की है। अब Eau de Space की टीम इस गंध को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में अपने प्रयास कर रही है। (सांकेतिक चित्र)

बाहरी अन्तरिक्ष जैसी महक जल्द ही आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। गौरतलब है कि अन्तरिक्ष में अधिकतर समय बिताने वाले अन्तरिक्ष यात्रियों को आमतौर पर इस इत्र के जरिये उन्हे बाहरी अन्तरिक्ष की गंध की आदत डलवाई जाती है।

सीएनएन के अनुसार Eau de Space को एक रसायनज्ञ और ओमेगा इंग्रेडिएंट्स के संस्थापक स्टीव पियर्स द्वारा विकसित किया गया है।

पियर्स को मूल रूप से नासा द्वारा 2008 में अंतरिक्ष की गंध के निर्माण के लिए मिशन के हिस्से के रूप में अनुबंधित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने पर किसी भी तरह का आश्चर्य न रहे। इस महक को परफेक्ट करने में पियर्स को चार साल लग गए।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर समय बिता चुके अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन ने 2002 में बताया था कि यह गंध बंदूक से शॉट फायर करने के बाद बंदूक से आने वाली गंध की तरह होती है।

पीयर्स ने अंतरिक्ष यात्रियों अनुभव से प्रेरणा लेते हुए यह गंध विकसित की है। अब Eau de Space की टीम इस गंध को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में अपने प्रयास कर रही है।

