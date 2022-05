सोशल मीडिया स्टॉक्स को बड़ा नुकसान, एक झटके में 135 अरब डॉलर घट गई मार्केट वैल्यू

मंगलवार को सोशल मीडिया शेयरों की मार्केट वैल्यू में 135 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया. Bloomberg की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा Snapchat की पेरेंट कंपनी Snap Inc. की प्रॉफिट वार्निंग के बाद हुआ. सोशल मीडिया सेक्टर पहले से रुकी हुई यूजर ग्रोथ और रेट हाइक के डर से जूझ रहा है. Snap Inc. के शेयर मंगलवार को 43 फीसदी लुढ़क गए. यह कंपनी के शेयरों में अब तक की सबसे बड़ी इंट्रा डे गिरावट है. सेलऑफ ने Snap Inc. की मार्केट वैल्यू लगभग 16 अरब डॉलर घटा दी.

इसके बाद Facebook की मालिक Meta Platforms Inc, Google की मालिक Alphabet Inc, Twitter Inc और Pinterest Inc के शेयरों में भी तगड़ी गिरावट देखी गई. इस खबर के फैलते ही एडवर्टाइजिंग व एड टेक स्पेस में जोरदार बिकवाली दिखी. Trade Desk Inc. का शेयर 19%, fuboTV Inc. का शेयर 7%, मैग्नाइट इंक का शेयर 13%, LiveRamp Holdings Inc. का शेयर 8%, Roku Inc. का शेयर 14% और Vizio Holding Corp. का शेयर लगभग 10 गिर गया. इसके अलावा, Omnicom Group Inc. में 8.4% और इंटरपब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज में 4.9% की गिरावट आई.

विज्ञापनों के लिए चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन

स्नैप और फेसबुक व गूगल जैसे प्लेटफॉर्म चुनौतीपूर्ण समय में विज्ञापन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. बढ़ती मुद्रास्फीति, कंपनियों और उपभोक्ता खर्च पर दबाव डाल रही है, जबकि हाल ही में गोपनीयता में बदलाव, जैसे कि ऐप्पल इंक के ट्रैकिंग प्रतिबंध, ने उन व्यवसायों को धीमा कर दिया है जो महामारी के दौरान फलफूल रहे थे. सोशल मीडिया फर्मों के लिए यूजर्स ग्रोथ एक और बड़ा फोकस है क्योंकि वे पहले से ही सैचुरेटेड मार्केट में विज्ञापनों को टार्गेट करने के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करने की होड़ में हैं. इसके अलाावा तकनीकी क्षेत्र के लिए व्यापक चिंताएं, फेडरल रिजर्व के दरों में बढ़ोतरी करने का अनुमान भी सोशल मीडिया शेयरों को प्रभावित कर रहे हैं.

अमेरिका में नया बिल बना नई मुसीबत

हाल ही में खबर आई थी कि अमेरिका पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा बिल लेकर आया है, जो गूगल और फेसबुक जैसे टेक दिग्गजों के डिजिटल एडवर्टाइजिंग बिजनेस के लिए बड़ा झटका होगा. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगर बिल पास हो जाता है तो यह सालाना 20 अरब डॉलर से अधिक के एड बिजनेस की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियों को डिजिटल ऐड प्रॉसेस के एक से ज्यादा हिस्सों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर देगा.