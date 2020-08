स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल धरती पर लौटते वक्त तक करता रहा सही तरीके से काम

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटने के दो दिनों बाद नासा के बॉब बेंकन ने धरती पर वापसी के अपने सफर की विस्तार से जानकारी दी। चित्र: सोशल मीडिया

केप केनवरल (अमेरिका), स्पेसएक्स की पहली अंतरिक्ष उड़ान पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगलवार को कहा कि उनका ड्रैगन कैप्सूल धरती पर लौटते वक्त तक ‘‘सही तरीके से काम करता रहा’’ और मैक्सिको की खाड़ी में गिरते समय वह किसी जानवर की तरह आवाज निकालते हुए उतरा।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटने के दो दिनों बाद नासा के बॉब बेंकन ने धरती पर वापसी के अपने सफर की विस्तार से जानकारी दी।

बेंकन ने ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र से कहा, ‘‘जब हम एक बार उतर गए तो ड्रैगन सच में सही रहा।’’

उन्होंने कहा कि कैप्सूल को सही मार्ग पर रखने वाले प्रणोदक लगातार काम कर रहे थे। बेंकन ने कहा, ‘‘यह मशीन की तरह नहीं लगा, यह उतरते समय किसी जानवर की तरह लगा।’’

दूसरे अंतरिक्ष यात्री डग हर्ली ने कहा कि कैप्सूल ने जिस तरीके से काम किया और जितने अच्छे तरीके से अभियान के दो महीने बिताए उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

अमेरिकी अंतरिक्षयात्रियों द्वारा 45 वर्षों में किया गया यह पहला ‘स्पलैशडाउन’ (अंतरक्षियान को पैराशूट की मदद से समुद्र में उतारने की विधि) है और वह भी लोगों को कक्षा तक ले जाने और वापस लाने वाले पहले व्यावसायिक रूप से निर्मित एवं संचालित अंतरक्षियान के साथ। अंतरक्षियान और यात्रियों की सकुशल वापसी स्पेसएक्स के अगले महीने होने वाले एक और क्रू प्रक्षेपण तथा अगले साल की संभावित पर्यटक उड़ानों का रास्ता साफ करती है। Also Read पति-पत्नी द्वारा शुरू किया गया यह स्टार्टअप पेशेवरों और छात्रों की बढ़िया नौकरी के लिए उनकी स्किल्स को करता है मजबूत

