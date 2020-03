ट्विटर के कुछ खास फीचर को बेहद कम लोगों को मालूम है, आपके ट्विटर अनुभव को और बेहतर और सुरक्षित बना देंगे।

ट्विटर के कुछ अंजाने फीचर आपके एक्सपीरियन्स को और बेहतर कर देंगे।





फेसबुक से इतर सोशल मीडिया के दौर में ट्विटर की अपनी एक अलग जगह है, जहां राजनीति, विश्व और अर्थव्यवस्था समेत ख़बर व अन्य तरह की जानकारी लोगों/संस्थानों के ट्विटर हैंडल द्वारा शेयर की जाती हैं। ट्विटर का दायरा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ट्विटर पर हर महीने करीब 33 करोड़ लोग एक्टिव रहते हैं और एक दिन में ट्विटर पर 50 करोड़ से अधिक ट्वीट किए जाते हैं।





ट्विटर की अपनी अपनी विशेषताओं के साथ यह सोशल मीडिया जगत में अपनी खास जगह बरकरार रखे हुए है। फेसबुक की तरह ट्विटर पर यूजर को एडिट बटन मुहैया नहीं है, वहीं ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए भी यूजर को 280 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है, हालांकि ट्विटर के पास कुछ बेहद खास फीचर भी हैं जिनकी मदद से यूजर ट्विटर पर अपने अनुभव को सरल और पहले से सुरक्षित बना सकता है। नीचे हम ऐसे ही कुछ ट्विटर फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं।

टाइमलाइन पर लेटेस्ट ट्वीट्स ही दिखेंगे

(चित्र: aulpiny)





ट्विटर की इस ट्रिक के जरिये आप जिन अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, उनके लेटेस्ट ट्वीट्स अपनी टाइमलाइन पर देख पाएंगे। मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में ही यह बटन होमपेज पर दाईं तरफ सबसे ऊपर होती है। ऊपर बने स्टार आइकन पर क्लिक करते हुए आपको ‘See the latest Tweets instead’ पर क्लिक करना होगा।





इसके बाद आपकी टाइमलाइन पर सिर्फ लेटेस्ट ट्वीट्स ही नज़र आएंगे, हालांकि आप इसी तरह ‘Go back to home’ पर क्लिक कर अपनी सेटिंग को पहले जैसा करते हैं, जहां आपको टॉप ट्वीट्स दिखाई देंगे।

थीम अपने हिसाब से करें सेलेक्ट

आप अपनी पसंद की थीम चुन सकते हैं।





आप ट्विटर को अपने हिसाब से पर्सनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप डार्क थीम, कलर और फॉन्ट साइज़ का चुनाव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले More पर क्लिक करना होगा, फिर Display को चुनना होगा। इसके बाद आप अपनी पसंद से तीन में से एक थीम, 6 में से कोई एक कलर और सुविधानुसार फॉन्ट का चुनाव भी कर सकते हैं।





Default, Dim और Lights out थीम ट्विटर पर आपके अनुभव को और बेहतर बना देंगी, साथ ही ये थीम रात के समय अधिक रोशनी से आपकी आँखों को बचाने और मोबाइल की पावर खपत कम करने में भी आपकी मदद करेगी।

अपने ट्वीट्स को प्रोटेक्ट करें

आप अपने ट्वीट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं।





जैसे ही आप ट्विटर पर साइन अप करते हैं उसी समय से आपके सभी ट्वीट्स बाई डिफ़ाल्ट पब्लिक हो जाते हैं, मतलब आपके ट्वीट्स को कोई भी पढ़ सकता है और उन्हे रीट्वीट, लाइक या उन पर कमेन्ट भी कर सकता है। हालांकि अगर आप अपने ट्वीट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर ने उसका भी विकल्प दिया हुआ है।

इसके जरिये आप अपने ट्वीट की पहुँच को निर्धारित कर सकते हैं, कई बार आपके ट्वीट्स उन यूजर्स को भी दिखाई दे जाते हैं जिनका उनमे इन्टरेस्ट ही नहीं है। आप अपने ट्वीट्स को सिर्फ अपने फॉलोवर्स तक सीमित कर सकते हैं, इसके लिए आपको Setting पर जाकर क्लिक करना होगा, फिर Privacy and Safety पर क्लिक कर ‘Protect your Tweets’ पर क्लिक करना होगा।

शब्द Mute करें

आप ट्विटर पर चुनिन्दा शब्दों को Mute भी कर सकते हैं।





आप अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर कई तरह के ट्वीट्स देखते हैं, जिसमें कुछ ट्वीट्स में अभद्र भाषा का प्रयोग भी देखने को मिल जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसे शब्द आपकी ट्विटर टाइमलाइन पर नज़र ना आयें तो इसके लिए भी ट्विटर के पास विकल्प मौजूद है। आप ट्विटर की सेटिंग में जाकर इस तरह के शब्दों को Mute कर सकते हैं, जिससे ये शब्द आपकी टाइमलाइन पर नज़र ही नहीं आएंगे।





इसके लिए आपको पहले Settings पर जाना होगा, फिर Privacy and safety पर क्लिक कर safety फिर Muted Words पर क्लिक कर प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जिन शब्दों को अपने टाइमलाइन पर नहीं देखना चाहते हैं, उन्हे वहाँ दर्ज़ कर सकते हैं, साथ ही आप इसके लिए समय अवधि तक शब्दों को Mute करना चाहते हैं, उसका टाइम भी निर्धारित कर सकते हैं।

वापस मिल जाएगा आपका डाटा

ट्विटर आपको आपका सारा डाटा उपलब्ध करा देगा।





अगर आप अपनी फोटो, टेक्स्ट, वीडियो या जो भी डाटा आपने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर कभी शेयर किया है और आप उसे अपने कंप्यूटर पर सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ट्विटर की ये ट्रिक आपके काम आएगी। इसके जरिये ट्विटर आपकी रिक्वेस्ट पर आपका डाटा आपटक पहुंचा देगा, इस तरह से आप डिलीट हो चुके डाटा को भी आसानी से पा सकते हैं।





ट्विटर पर अपने डाटा को डाउनलोड करने के लिए आपके More पर क्लिक करना होगा, फिर Setting पर जाकर Account और Data and permissions पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Your Twitter Data फिर Download your data पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ट्विटर आपसे पासवर्ड माँगेगा। इतना करते ही 30 दिनों के भीतर ट्विटर आपके मेल पर आपका डाटा भेज देगा।