जानिए कैसे स्टैनफोर्ड और निफ्ट की इन पूर्व छात्राओं ने शुरू किया एथिकल और टिकाऊ कपड़ा ब्रांड 'Tamarind Chutney'

तन्वी बिखचंदानी और चरन्या शेखर, एथिकल कपड़ों के ब्रांड Tamarind Chutney की को-फाउंडर्स हैं और वे नर्सरी स्कूल से दोस्त हैं। वे अक्सर बड़े होने के साथ कैरियर के विकल्पों पर चर्चा करती थी और स्थायी फैशन स्पेस में शुरू करने की बात करती थी। यह सपना कई साल बाद सच हुआ।

इस बीच, तन्वी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दक्षिण एशियाई अध्ययन में स्नातक की डिग्री हासिल की और चरन्या ने फैशन और वस्त्रों में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) में शामिल होने का विकल्प चुना। तन्वी योरस्टोरी को बताती हैं, “कोलंबिया में अपने समय के दौरान, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने जीवन का नेतृत्व करने के लिए कितनी भाग्यशाली थी और मेरे रास्ते में आए अवसर। मैंने समाज में व्याप्त विषमताओं को भी देखना शुरू कर दिया और भारत वापस आने और विकास क्षेत्र में काम करने का फैसला किया।”

अपनी वापसी पर, तन्वी सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन में शामिल हुई जहाँ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हालाँकि, वह विकास के अन्य क्षेत्रों का भी पता लगाना चाहती थी, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों के लिए आजीविका बनाना। उन्होंने कुछ समय के लिए फैब इंडिया में इंटर्नशिप की और हथकरघा और शिल्प व्यवसाय में दिलचस्पी ले ली।

जब वह अपने मास्टर कोर्स के लिए स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में शामिल हुईं, तो एक उद्यमी बनने की सोच ने उनके दिमाग में जड़ें जमा लीं। तन्वी आजीविका निर्माण के बारे में आश्वस्त हो गई और चरन्या से बात करने लगी, जो उस समय एक पुरुष परिधान कंपनी बैरिक में अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रही थी। कारीगरों को उनका हक दिलाना अमेरिका में अपने समय के दौरान, तन्वी ने देखा कि कई पश्चिमी कपड़े भारतीय कपड़ों जैसे इकत (ikat) के साथ बनाए गए थे और महंगी कीमतों पर बेचे गए थे। लेकिन ग्राहकों के लिए भुगतान किए गए कपड़ों का कुछ हिस्सा ही कारीगरों को मिलता है।

वह कहती हैं, “यह एक उचित आपूर्ति श्रृंखला नहीं थी। मैं इसके बारे में कुछ करना चाहती थी और युवा दर्शकों के लिए समकालीन कपड़े भी बनाती थी।” Tamarind Chutney की बनाया हुआ टॉप स्टैनफोर्ड से प्राप्त एक छोटे से अनुदान के साथ, फाउंडर छोटे कारीगरों से मिलने के लिए राजस्थान के दौरे पर गई, जो अपने शिल्प के लिए एक जीवंत बाजार होने के बावजूद पर्याप्त आमदनी नहीं पा रहे थे।

वह बताती हैं, “अजरख, कलमकारी, पोचमपल्ली, इकत और अन्य प्रमुख बन गए हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले ब्रांडों के कारण केवल कुछ कारीगर प्रसिद्ध हुए हैं। इन शिल्पियों के भीतर छोटे कारीगरों को ज्यादा बाजार में पहुंच नहीं मिल रही थी।” ALSO READ Also Read मिलें दिल्ली के उस बिज़नेसमैन से जिसने मात्र 3 हज़ार रुपये की लागत से खड़ी कर ली 4.5 करोड़ रुपये का टर्नओवर देने वाली कंपनी और 5 लाख ग्राहक सफल रहा पहला कलेक्शन इसलिए, 2019 में, इन छोटे और मध्यम आकार के कारीगर समुदायों से फैब्रिक के साथ, Tamarind Chutney ने कच्छ और उत्तर प्रदेश से अजरख और हैंडवॉवन फैब्रिक के साथ अपना पहला कलेक्शन शुरू किया। इस लाइन में लगभग 10-11 शैलियों में सबसे ऊपर और कपड़े शामिल किए। पिछले एक साल में, उन्होंने माहेश्वरी और चंदेरी रेशम कारीगरों, बंगाली बुनकरों को शामिल करने के लिए विस्तार किया है। हाल ही में, उन्होंने राजस्थान से सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग को अपने लाइनअप में जोड़ा है।

कपड़े को पांच राज्यों के कारीगरों से लिया जाता है। चरन्या कपड़े डिजाइन करती हैं और सिलाई को दिल्ली में एक सिलाई यूनिट के लिए आउटसोर्स किया जाता है। कुछ सामान गैर-मुनाफे के लिए भी आउटसोर्स किए जाते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।

कपड़े की सोर्सिंग करना Tamarind Chutney का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। को-फाउंडर्स ने कोविड-19 के दौरान कारीगरों को बुनियादी आजीविका सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक कोष जुटाया है। संगठन उन्हें बाजार के उत्पादों में मदद करता है, और सीधे खरीदारों के संपर्क में आता है।

Tamarind Chutney के लक्षित दर्शक टीयर I और II शहरों में 18 से 40 वर्ष के बीच की महिलाएं हैं। ये आम तौर पर एक नैतिक, टिकाऊ ब्रांड से खरीदने वाली महिलाएं हैं, और जो अपनी अलमारी में शिल्प का एक तत्व रखना चाहती हैं।

उत्पादों को अपनी वेबसाइट पर बेचा जाता है, और एलबीबी जैसी अन्य साइटों पर भी सूचीबद्ध किया जाता है। कीमतें 650 रुपये से शुरू होती हैं और 3,500 रुपये तक जाती हैं, और इस श्रेणी में अब टॉप, ड्रेस, मास्क, हेयरबैंड, साड़ी, पैंट और पुरुषों के परिधान शामिल हैं।

“जाहिर है, छोटे ब्रांडों के लिए कोविड-19 वास्तव में खराब रहा है। अच्छी बात यह है कि हमने बहुत अधिक निवेश नहीं किया है। इसने हमें अपनी डिजिटल रणनीति के साथ रचनात्मक बनने, ऑनलाइन ग्राहकों को अधिग्रहित करने, एसईओ के बारे में सोचने और कारीगरों की आजीविका के मुद्दे पर और भी अधिक प्रतिबद्ध होने के लिए मजबूर किया है।

आज तक, उन्होंने दिवाली के लिए राखी, मास्क और घर की सजावट को शामिल करने के लिए अपनी सीमा को निर्धारित किया है क्योंकि लोग अभी भी अवसरों और त्योहारों के लिए खर्च कर रहे हैं।

कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कारीगरों के साथ काम करना शामिल है क्योंकि इसके लिए योजना, अपस्किलिंग और बैठक की समय-सीमा की आवश्यकता है।

तन्वी कहती है, “उम्मीद है, एक बार जब चीजें सामान्य हो जाएंगी, तो हम अपने व्यापार मॉडल को स्केल करना चाहते हैं और अपना ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं। हम अगले पांच वर्षों में 7,000 कारीगरों के साथ काम करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य उद्योग को बेहतर मानकों को अपनाने और जिम्मेदारी से उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना भी है।” ALSO READ Also Read फर्श से अर्श तक: 1 लाख रुपये की लागत से खड़ी कर दी 8 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी, मेट्रो कूल जॉइन्ट्स की कहानी

