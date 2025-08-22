Startup Policy Forum ने बनाया DeepTech Advisory Board, 100 स्टार्टअप्स को मिलेगा सपोर्ट

भारत अब तेजी से नई और उन्नत तकनीकों पर काम कर रहा है. इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इन तकनीकों को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप्स अहम भूमिका निभा रहे हैं. लेकिन इन स्टार्टअप्स को सही नीति, निवेश और मार्गदर्शन की कमी अक्सर महसूस होती है.

इसी जरूरत को पूरा करने के लिए Startup Policy Forum (SPF) ने एक बड़ा कदम उठाया है. संगठन ने DeepTech Advisory Board का गठन किया है. इसमें निवेशक, उद्यमी, नीति निर्माता, शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं.

इस बोर्ड का काम होगा – भारत के उभरते डीपटेक स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें सही दिशा देना. इसके साथ ही यह समूह भारत की डीपटेक नीति को भी और मजबूत बनाएगा.

इस Advisory Board में कई नामी चेहरे जुड़े हैं. निवेशकों में प्रशांत प्रकाश (Accel India), अंजली बंसल (Avaana Capital), सतीश अंद्रा (Endiya Partners), प्रणव पाई (3one4 Capital) और विशेष राजाराम (Speciale Invest) शामिल हैं. स्टार्टअप संस्थापकों में तरुण मेहता (Ather Energy) और अनिरुद्ध शर्मा (Digantara) का नाम प्रमुख है. नीति निर्माण से जुड़े डॉ. चगुन बाशा (Principal Scientific Advisor Office), पन्नीरसेल्वम मडंगोपाल (MeitY Startup Hub) और डॉ. मनीष दीवान (BIRAC) भी इसमें शामिल हैं. शिक्षा जगत से प्रो. थिल्लई राजन (IIT मद्रास) इस बोर्ड का हिस्सा बनें हैं.

स्टार्टअप इकोसिस्टम की आवाज़ श्रद्धा शर्मा (YourStory की फाउंडर और सीईओ) और टेक निवेशक विभोर शर्मा और आनंदमय रॉयचौधरी भी इस बोर्ड का अहम हिस्सा हैं.

यह बोर्ड #100DesiDeepTechs नाम की एक खास पहल को आगे बढ़ाएगा. इसका मकसद है, भारत के 100 सबसे बेहतरीन डीपटेक स्टार्टअप्स को चुनना और उन्हें सहयोग देना. यह पहल MeitY Startup Hub, Startup India–DPIIT और IIT-Madras के साथ मिलकर चलाई जा रही है.

Startup Policy Forum की अध्यक्ष और सीईओ श्वेता राजपाल कोहली ने कहा, “भारत दुनिया का डीपटेक हब बन सकता है. इस बोर्ड के जरिए हम बड़े-बड़े विशेषज्ञों को एक साथ ला रहे हैं. इससे नए विचारों और नवाचारों को ताकत मिलेगी. हमारा लक्ष्य है कि भारतीय स्टार्टअप्स को सही सहयोग और नीतिगत समर्थन मिले.”

IIT-Madras इन 100 स्टार्टअप्स का चयन अलग-अलग क्षेत्रों से करेगा. इसमें सेमीकंडक्टर, रक्षा तकनीक, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.

आने वाले समय में SPF इन स्टार्टअप्स के साथ विशेष बैठकें करेगा. इन बैठकों से निकले सुझावों को Ikigai Law एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करेगा. यह रिपोर्ट आगामी DeepTech बैठक में पेश की जाएगी.