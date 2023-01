Adani Enterprises का FPO फुली सब्सक्राइब, सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद

बजट 2023 (Union Budget 2023) को पेश किए जाने से पहले मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार (Stock Markets) में मामूली तेजी रही. निवेशकों ने केंद्रीय बजट और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर को लेकर निर्णय से पहले सतर्क रुख अपनाया. कारोबार के अंतिम घंटे में लिवाली से 30 शेयरों पर बेस्ड सेंसेक्स (BSE Sensex) 49.49 अंकों की तेजी के साथ 59,549.90 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान इसने 59,787.63 तक का उच्च स्तर और 59,104.59 का निचला स्तर छुआ.

सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, भारतीय स्टेट बैंक, ITC, टाटा मोटर्स और ICICI बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे. दूसरी तरफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स और HDFC प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. सबसे ज्यादा 3.53 प्रतिशत महिन्द्रा एंड महिन्द्रा चढ़ा है. सबसे ज्यादा 2.27 प्रतिशत TCS और 2.26 प्रतिशत बजाज फाइनेंस गिरा है. टेक महिन्द्रा 2 प्रतिशत टूटा है.

Nifty50

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 13.20 अंकों की तेजी के साथ 17,662.15 पर बंद हुआ. निफ्टी पर आईटी, फार्मा, हेल्थकेयर इंडेक्स, ऑयल एंड गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा 4.28 प्रतिशत चढ़ा है. निफ्टी पर SBI, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, पावरग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, TCS, टेक महिन्द्रा, ब्रिटानिया, HDFC लाइफ टॉप लूजर्स रहे.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

APAR INDUSTRIES LTD का शेयर 20 प्रतिशत और GTL INFRASTRUCTURE LTD का शेयर 19 प्रतिशत चढ़ा है. GUJARAT AMBUJA EXPORTS LTD का शेयर 13 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है. ADANI ENTERPRISES LTD का शेयर 3.35 प्रतिशत, Adani Transmission Ltd 4 प्रतिशत तक, Adani Green Energy Ltd 3 प्रतिशत तक, ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD लगभग 3 प्रतिशत चढ़ा है. ADANI POWER LTD 5 प्रतिशत, Adani Total Gas Ltd 10 प्रतिशत, Adani Wilmar Ltd 5 प्रतिशत गिरा है.

अडानी एंटरप्राइजेस का FPO

अडानी समूह (Adani Group) की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस (Adani Enterprises) का एफपीओ, मंगलवार को फुली सब्सक्राइब हो गया. यह एफपीओ 27 जनवरी को खुला था. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपये के एफपीओ को मंगलवार को बिक्री के आखिरी दिन नॉन-रिटेल निवेशकों का समर्थन मिला. आंकड़ों के मुताबिक, 4.55 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 4.62 करोड़ शेयरों की मांग की गई. बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, गैर-संस्थागत निवेशकों ने उनके लिए आरक्षित 96.16 लाख शेयरों के मुकाबले तीन गुना से अधिक शेयरों के लिए बोलियां लगाईं. पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए​ रिजर्व्ड 1.28 करोड़ शेयरों को लगभग पूरा सब्सक्रिप्शन मिला.

हालांकि रिटेल निवेशकों और कंपनी के कर्मचारियों की एफपीओ के प्रति उदासीनता देखने को मिली. रिटेल निवेशकों के लिए लगभग आधा निर्गम रिजर्व्ड था, जबकि उन्होंने अपने लिए रिजर्व्ड 2.29 करोड़ शेयरों में से केवल 11 प्रतिशत के लिए बोली लगाई. कर्मचारियों के लिए रिजर्व्ड 1.6 लाख शेयरों में से 52 प्रतिशत के लिए बोलियां आईं.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख था. अमेरिकी बाजार में सोमवार को गिरावट रही. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83.90 डॉलर प्रति बैरल पर रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 6,792.80 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे.