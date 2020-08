टाटा ग्रुप कंज्यूमर्स को सर्वव्यापी अनुभव देने के लिए कथित तौर पर "सुपर ऐप" पर काम कर रहा है

नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाकर बेचने वाला टाटा ग्रुप कथित तौर पर कंज्यूमर-फेसिंग बिजनेस में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए टाटा डिजिटल के माध्यम से एक "सुपर ऐप" लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

दिसंबर में लॉन्च होने की संभावना है, यह ऐप सभी टाटा ग्रुप सर्विसेज - किराना, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर, फाइनेंस, आदि को एक सिंगल "ओमनिचैनल" प्लेटफ़ॉर्म के तहत एकत्र करेगा। “यह एक सुपर ऐप होगी, जिसमें बहुत सारे ऐप्स होंगे। हमारे पास बहुत बड़ा अवसर है।” टाटा संस के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया। श्री रतन नवल टाटा, टाटा संस के चेयरमैन एमेरिटस और टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष भारत के सबसे पुराने और सबसे मूल्यवान व्यापारिक साम्राज्यों में से एक होने के बावजूद, $ 113 बिलियन का टाटा समूह उपभोक्ता इंटरनेट व्यवसायों में अब तक मौन है।

निस्संदेह, नए सुपर ऐप के साथ बदलाव होगा जो बेहतर सेवाएं पेशकश करेगा।

इस कदम को टाटा ग्रुप के अपने साथियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजन इंडिया के रिटेल कारोबार के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। वर्तमान में, टाटा समूह की ऑनलाइन उपस्थिति में ई-ग्रोसरी ऐप StarQuik (Google Play Store पर एक मिलियन से अधिक डाउनलोड), लाइफस्टाइल शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म Tata Cliq (10 मिलियन से अधिक डाउनलोड), और ऑनलाइन (और ऑफलाइन) इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर क्रोमा रिटेल शामिल हैं।

टाटा समूह की सुपर ऐप रणनीति पर, कम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट कार्तिक श्रीनिवासन ने कहा, "[रिलायंस] Jio और Amazon को भारत में सुपर ऐप गेम की कोशिश करने के लिए प्राइम (अनजाने में) लग रहा था, लेकिन एक पुराने व्यवसाय को देखने से अच्छा है कि टोपी को रिंग में फेंक दें। जबकि Jio के पास पैसा है, अमेज़न के पास ग्राउंड क्रेडिट है, टाटा टेक में अव्वल है। अपने टीसीएस ब्रांड से सुपर-स्किल्स। क्या वह, जो पहले से ही डिजिटल बदलाव के साथ अन्य दिग्गजों की मदद करता है, टाटा के सुपर ऐप को एक आकर्षक पेशकश में बदल देगा? मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि यह कैसे काम करता है?" इस बीच, चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा समूह पहले से ही "भारत में कई सौ मिलियन कंज्यूमर्स को सेवाएं दे रहा है, अगर आप उन कंज्यूमर्स को लेते हैं जो हर रोज़ एक टाटा सुविधा में चल रहे हैं"।

"हम इस सब को जोड़ने के लिए एक सरल ऑनलाइन अनुभव कैसे देते हैं, और एक ही समय में एक सुंदर omnichannel अनुभव? यह दृष्टि है," उन्होंने कहा।

